Генеральная Ассамблея ООН во вторник, 19 декабря, большинством голосов приняла резолюцию, осуждающую "грубые нарушения прав человека" в Крыму и "незаконное установление Российской Федерацией законов, юрисдикции и управления" на полуострове. За документ, предложенный Украиной в соавторстве с 30 странами, проголосовали 70 государств, в том числе страны Европейского союза и США.

Против высказались 26 стран, включая Россию, Армению, Белоруссию, Боливию, Венесуэлу, Индию, Казахстан, Китай, КНДР, Кубу, Сербию, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР, сообщает ТАСС. Еще 76 государств, в основном африканские и латиноамериканские страны, воздержались.

Россия в документе названа "оккупирующей державой". В ноябре резолюция была одобрена третьим комитетом Генеральной Ассамблеи ООН.

В документе осуждается "временная оккупация Российской Федерацией части территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополя", а также говорится о "непризнании ее аннексии". Также в резолюции отмечены усилия Киева, нацеленные "на то, чтобы положить конец российской оккупации Крыма".

Как сообщал УНИАН, в резолюции подтверждается, что между Украиной и Россией существует вооруженный конфликт. Кроме того, в документе осуждается «ретроактивное применение РФ собственных законов на оккупированной территории, а также принудительный перевод граждан Украины в российское гражданство».

Также в резолюции содержится требование, чтобы Россия выполнила промежуточное решение Международного суда ООН по восстановлению прав и свобод граждан Украины на полуострове.

Выражается призыв, чтобы российские оккупационные власти обеспечили на полуострове образовательный процесс на украинском и крымскотатарском языках. Кроме того, осуждается отсутствие доступа в Крым для Мониторинговой миссии ООН по правам человека.

В резолюции отмечаются положительные решения Украины в контексте упрощения процедур для беспрепятственного доступа в Крым журналистов и правозащитников, а также поддержка Украины СМИ и неправительственных организаций, которые были вынуждены временно покинуть украинскую территорию.

Принятие резолюции прокомментировал в своем микроблоге глава МИД Украины Павел Климкин. "Эта резолюция по Крыму - самая жесткая. Давление на Россию увеличивается. Мы благодарны за вашу сильную позицию и поддержку, друзья!" - говорится в сообщении дипломата.

Омбудсмен Татьяна Москалькова, пишет Rbc.ru, комментируя публикацию доклада, говорила, что считает работу авторов доклада «несправедливой и необъективной». В самом Крыму документ также подвергли критике. Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара отметил, что принятые резолюцией решения никоим образом не соответствуют действительности.

В сентябре этого года Управление верховного комиссара ООН по правам человека обнародовало доклад о массовых нарушениях прав человека в Крыму после его присоединения к России. В документе сообщалось о случаях произвольных задержаний и арестов на полуострове, насильственных исчезновений, жестокого обращения и пыток, а также по меньшей мере одной внесудебной расправе. При этом ООН ссылалась на материал "Насильственные исчезновения в Крыму", составленный украинской общественной организацией "КрымSOS".

Также в докладе говорилось, что под предлогом борьбы с экстремизмом власти России в Крыму проводили домашние обыски, запугивали и задерживали членов крымско-татарской общины.

Указывалось и на нарушение прав граждан при смене гражданства во время перехода Крыма под контроль России. Согласно докладу, больше всего пострадали те, кто официально отказался от гражданства; гражданские служащие, которые вынуждены были отказаться от своего украинского гражданства или потерять работу; жители Крыма, которые не соответствовали правовым критериям для получения гражданства и стали иностранцами.