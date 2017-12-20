Погода в Таджикистане держится, мягко говоря, совсем не по-новогоднему. В этой связи предлагаем посмотреть подборку новогодних роликов, чтобы вдохновиться атмосферой дружбы, любви и предновогоднего чуда, которое происходит с каждым из героев новогодних клипов.

John Lewis

Гипермаркет John Lewis создает едва ли не лучшие рождественские рекламы в мире. Как правило, каждый год они делают ставку на сентиментальность и семейные ценности. Предлагаем посмотреть мультфильм длиной две минуты, который рассказывает о дружбе зайца и медведя. Саундтрек к рекламе - песню "Где только мы знаем" записала Лили Аллен (Lily Allen).

John Lewis Christmas Advert

Еще один нашумевший новогодний рекламный ролика этого бренда. Невероятно умилительная дружба мальчика и его пингвина даже у самого черствого человека вызовет улыбку. Этот ролик как нельзя лучше передает всю суть новогодних праздников, которая заключается в том, чтобы делать своих близких счастливыми.

Littlewoods

В Littlewoods решили не изобретать велосипед и сделали традиционную рекламу с Санта Клаусом. В начале ролика мама с девочкой бегут по заснеженной тропинке к почтовому ящику, чтобы отправить письмо на Северный Полюс. Санта получает его и зачитывает вслух всем эльфам. В это время по конвейеру едут подарки, которые девушка одним прикосновением руки упаковывает в подарочную бумагу.

Tesco

Одну из самых сентиментальных реклам создали Tesco. Ролик выполнен в стилистике домашних праздничных съемок. Все начинается с небольшой компании из двух человек и скромной елки, но, постепенно на рождественских записях появляется огромная семья, в которой к праздникам все собираются вместе. Мужчины играют во дворе в футбол, а женщины обсуждают между собой важные вещи на кухне. Не обходится и без мелких ссор, но дух Рождества снова всех объединяет. Постепенно зритель видит, как те двое с самых первых кадров постарели, а вокруг них собрались дети и внуки. Их слоган: "Нет ничего лучше Рождества".

Sainsbury’s

Трогательная утопия от Sainsbury’s радует не только качеством съемки, но и тем, насколько тонко и мастерски у создателей ролика получилось вплести Рождественскую магию в жестокую и кровавую войну. Конечно, мы все понимаем, что такое развитие событий в реальной жизни невозможно, но все же ролик греет душу и делает этот мир чуточку добрее.

Boots

Ролик Boots начинается с разговора грубого подростка с отцом. Парень выбегает на улицу, хлопнув дверью, но в течение рекламы зритель видит, что он не так прост: юноша решил побыть Санта-Клаусом для других и разносит рождественские подарки знакомым, друзьям, продавщице в магазине за углом и медсестре в ближайшей больнице.

Debenhams

Все-таки в детстве новогодние праздники были гораздо волшебнее. Вспомните только, как вы искали подарки под елкой. Когда мы взрослеем, новогодние праздники превращаются просто в очередную вечеринку, возможно чуть более праздничную. Этот рекламный ролик пронизан детской радостью и счастьем. Посмотрите его и вспомните то чувство эйфории, которое возникало, когда вы находили подарок.