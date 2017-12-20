Национальный банк Таджикистана обещает до конца года полностью устранить проблему, связанную с приемом платежными терминалами новых банкнот.

Купюры с новыми защитными элементами номиналом 10, 20, 50 и 100 сомони поступили в оборот в начале сентября этого года.

«Бумажные купюры образца 2017 года принимаются большинством терминалов самообслуживания кредитных организаций и коммерческих компаний, которые занимаются приемом денежных средств. Однако в некоторых терминалах до сих пор возникают проблемы с приемом банкнот образца 2017 года», - говорится в сообщении пресс-службы НБТ.

Отмечается, что кард-ридеры терминалов для обеспечения приема купюр с новыми защитными элементами были перепрограммированы, то есть, в программу этих аппаратов ввели параметры новых банкнот.

«Однако, в связи с существованием технических неполадок в программном обеспечении, приложение возвращено производителю для совершенствования. До устранения неполадок терминалы будут временно работать с использованием прежнего программного обеспечения», - отмечают в регуляторе.

Ожидается, что проблемы с программным обеспечением платежных терминалов будут полностью устранены до конца декабря этого года.

«В настоящее время кредитными организациями установлены 1 тысяча 518 единиц терминалов самообслуживания, 60 процентов которых обеспечивают прием купюр образца 2017 года без каких-либо проблем», - подчеркивают в НБТ.

Отмечается, что данный вопрос находится под контролем соответствующих структур Нацбанка.

Проблемы с обращением купюр нового образца возникают уже четвертый месяц: платежные терминалы не распознают новые купюры и не принимают их в качестве платежей.

Для того чтобы, к примеру, пополнить баланс телефона, люди теперь должны располагать купюрами сомони образца 1999 года.

Введение в оборот новых, более защищенных купюр нацвалюты в НБТ объясняют необходимостью улучшить качество денежного оборота и уменьшения рисков подделок сомони.

Новые купюры действуют в обороте наравне с бумажными купюрами номиналом 10, 20, 50 и 100 сомони образца 1999 года.