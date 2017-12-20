Таджикистан и Кувейт договорились о проведении совместного инвестиционного форума в будущем году в Эль-Кувейте.

Форум намечен в целях укрепления прямого сотрудничества между деловыми кругами двух стран и привлечения большего количества инвестиционных возможностей в Таджикистане.

Договоренности достигнуты в ходе состоявшегося 18-20 декабря в Эль-Кувейте второго заседания совместной Межправительственной комиссии Таджикистана и Кувейта по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству, сообщает Минэкономразвития и торговли РТ.

Таджикскую делегацию возглавил министр экономического развития и торговли Неъматулло Хикматуллозода, кувейтскую сторону - первый заместитель министра финансов Кувейта Халиф Мусаид аль-Хамада.

В ходе встречи обсуждены ситуация и перспективы сотрудничества между двумя странами в сферах экономики, торговли, финансов, инвестиций и частного сектора, банковского дела, транспорта, сельского хозяйства, нефти и газа, энергетики, образования, культуры, туризма, спорта, телевидения и радио и других вопросов, представляющих интерес совместно были рассмотрены.

Стороны посчитали необходимым рассмотреть разработку Программы сотрудничества между двумя странами в области туризма на 2018-2020 годы, а также согласились поддержать развитие малых и средних проектов в РТ и создать Специальный фонд развития.

Кувейтский фонд арабского экономического развития выразил готовность финансировать проекты инфраструктуры и социальной инфраструктуры Таджикистана, в том числе строительство дороги Куляб-Калаи Хумб (участки А и F).

По итогам заседания был подписан Протокол.