Октябрьский суд Бишкека заочно приговорил к 10 годам лишения свободы экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева и его родного брата Жаныбека Бакиева, - сообщает ИА «Фергана».

Уголовное дело на Бакиевых было заведено два года назад: их обвинили в незаконном переводе 262 гектаров сельскохозяйственных земель недалеко от Бишкека в участки под строительство.

По словам судьи Дамирбека Назарова, с учетом нового приговора, "по причине наличия других приговоров, Курманбек Бакиев совокупно приговорен к 30-летнему тюремному сроку, его брат - Жаныш Бакиев - к пожизненному сроку".

Вместе с ними по этому же делу к различным срокам заключения и штрафам приговорены еще несколько бывших высокопоставленных чиновников. Экс-депутат национального парламента Карганбек Самаков (именно его следствие считает организатором аферы) был осужден на 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима (после амнистии его срок сократился примерно на треть). Бывший вице-премьер Искендер Айдаралиев, а также экс-премьер и нынешний депутат парламента Игорь Чудинов получили штраф в 5 млн киргизских сомов (около $72 тыс.).

Бакиев в интервью Настоящему Времени заявлял, что о процессе по земельному делу "узнал через СМИ", и ему никто из представителей Кыргызстана "ничего не сообщал". "Ни одной повестки мне не приходило, со мной даже никто не пытался связаться, ни по одному уголовному делу", - заявил политик.

Бакиев был президентом Кыргызстана с 2005-го по 2010 год. Он пришел к власти на волне так называемой "Тюльпановой революции" против правительства Аскара Акаева. Однако в ходе новой революции 7-15 апреля 2010 года его свергла оппозиция. Политик покинул страну и уже несколько лет живет в политической эмиграции в Беларуси с семьей.

В Кыргызстане на Бакиева и его брата заведено более десяти уголовных дел, по некоторым из них есть заочные приговоры. Помимо продажи земли их обвиняют также в организации покушения на жизнь британского бизнесмена Шона Дэйли. Но власти Кыргызстана не смогли добиться выдачи экс-президента ни по одному из заведенных на него дел.