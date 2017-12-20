В честь предстоящих Олимпийских игр в Пхенчхане (Южная Корея) китайские скульпторы в Харбине построили из снега скульптурный комплекс длинной в 100 и высотой в 35 метров.
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