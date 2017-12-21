Партия ЛДПР на съезде в среду выдвинула своего бессменного лидера Владимира Жириновского в президенты России. Согласно социологическим опросам, он второй по популярности кандидат после Владимира Путина. Президентская кампания-2018 - борьба за второе место, говорит эксперт.

За выдвижение Жириновского проголосовали 100 делегатов съезда из 101. Против никто не голосовал. Его кандидатура была единственной, пишет Би-Би-Си.

Перед появлением на трибуне Жириновского его сторонники торжественно пропели гимн ЛДПР с припевом: "ЛДПР! Могущество и сила! Наш закаленный дух непобедим!"

Зал был увешан растяжками с программами лозунгами ЛДПР: "Все деньги вернуть в Россию", "Ограничить количество мигрантов в России", "Благополучие для всех".

Жириновский обратился к делегатам с длинной речью. Он говорил больше часа. Стоя с метровой указкой у карты мира, политик заявил, что он самый опытный человек в партии, и пожалел, что не застал царское время.

По его словам, во всем мире до сих пор продолжается война, начатая в конце XIX века - Крымская война. "Трамп сейчас пьет по 12 банок пепси-колы в день. Он волнуется, что у него ничего не получится", - рассказал делегатам Жириновский.

Партию ПАРНАС, оппозиционеров Алексея Навального, Владимира Рыжкова, Ксению Собчак, Григория Явлинского Жириновский назвал "пятой колонной". По его словам, революции по украинскому сценарию у них устроить не получится, потому что в России холодно.

В целом, заявил Жириновский, уровень мирового океана скоро поднимется и затопит полмира. "Все будет плохо, хорошо будет только здесь, в центральной России", - предсказал лидер ЛДПР.

Напоследок он призвал соратников мобилизовать все силы для выборов президента. Присутствующие встретили речь лидера овацией.

После речи Жириновского были объявлены прения. Но споров не было - все выступившие заявили о своем доверии и одобрении его кандидатуры.

Кандидат номер два

Жириновский - один из самых популярных российских политиков. С начала телесезона он стал самым упоминаемым на телевидении среди возможных кандидатов в президенты после Путина, следует из исследования "Медиалогии", подготовленного по просьбе Би-би-си. Компания исследовала материалы Первого канала, телеканалов "Россия 1", НТВ, РЕН ТВ и ТВЦ с 1 сентября по 11 декабря.

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов упоминался на телеканалах в полтора раза реже Жириновского.

Пятую позицию заняла рассказавшая о своем выдвижении в середине октября телеведущая Ксения Собчак. До этого она несколько лет не появлялась в эфирах федеральных телеканалов.

Вице-спикер Госдумы, сын Жириновского Игорь Лебедев считает, что частота появлений лидера ЛДПР на телевидении не связана с выборами.

"Владимир Вольфович ежедневно ставит на повестку дня самые злободневные и волнующие наше население проблемы. ЛДПР по итогам местных выборов в большинстве регионов уверенно занимает второе место, так что мы потихоньку выходим на второе место после партии власти", - рассказал Лебедев.

Первый после Путина

71-летний Жириновский баллотируется в президенты России в пятый раз. На прошлых выборах в 2012 году он получил чуть более 6%, заняв четвертое место. Кроме того, он претендовал на пост главы РСФСР в 1991 году.

По данным декабрьского опроса Левада-центра, если бы в избирательном бюллетене на выборах президента был Жириновский, за него бы проголосовали 8% от всех опрошенных. Он второй по популярности кандидат после действующего президента.

Холдинг "Ромир" в начале декабря сообщил, что если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то за лидера ЛДПР проголосовали бы больше людей, чем за Зюганова.

Второе место на президентских выборах последних двадцати лет традиционно занимал кандидат от КПРФ. В 1996 году лидер коммунистов вышел во второй тур вместе с Борисом Ельциным, заняв второе место. Позже он говорил, что его сторонники догадывались о "чудовищных фальсификациях" на выборах.

С тех пор на каждой президентской кампании кандидат от КПРФ стабильно занимал второе место - на все выборы, кроме кампании 2004 года, выдвигался Зюганов.

Жириновский на съезде обвинил Зюганова в том, что тот "в ногах валяется у президента, коммунист Зюганов у коммуниста Путина", поскольку КПРФ в сентябре 2016 года потеряла больше половины мандатов в Госдуме, лишь немного обогнав по результатам ЛДПР.

"Сейчас он (Зюганов) ходит злой, боится, что вдруг Жириновский займет второе место", - заявил лидер ЛДПР. Коммунисты считают, что их конкурентам из ЛДПР помогает власть.

"Уже не первый политический сезон реализуется концепция смены второй политической силы после Путина, и телевидение - один из инструментов, - сказал Би-би-си секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. - Власть у нас несменяемая, поэтому нужны симулякры. Например, конкуренция за вторую позицию, чтобы людям не казалось, что совсем уж все предрешено".

"Мы сами считали появления Жириновского на передачах у (телеведущего Владимира) Соловьева за последнее время. Он был там десятки раз. Зюганов - три-четыре раза", - посетовал коммунист.

В ЛДПР категорически отрицают сотрудничество с администрацией президента. "Это полная чушь, коммунисты просто бесятся, что теряют второе место", - сказал Би-би-си Лебедев.

Эксперты считают частые приглашения Жириновского на телевидение способом повысить явку на выборах. "Жириновского активно выпускают на телевидение, чтобы повысить интерес к выборам, потому что простой народ его хорошо смотрит. Это часть концепции превращения кампании в шоу, как и Собчак", - сказал Би-би-си политолог Николай Миронов.

Он нишевый политик со своим устойчивым электоратом, чем полезен для явки, отмечает политконсультант Константин Калачев. Кроме того, Жириновский удобнее для телевидения и журналистов, считает он: "Зюганов не настолько открытый и контактный, как он. А Жириновский готов участвовать в любых шоу на любые темы".

В целом президентская кампания - это борьба за второе место, полагает Калачев: "Первое место уже предрешено. А занять второе место важно для КПРФ и ЛДПР, поскольку это влияет на капитализацию политической партии, на спонсоров. ЛДПР уже давний союзник власти. С коммунистами иметь дело немного сложнее. Жириновский как партнер власти надежнее. Вести дела с ним очевидно проще".

ЛДПР сейчас занимает нишу "Справедливой России", считает политолог Миронов. "Власть всегда хотела уравновесить компартию как возможного конкурента, которая способна собрать вокруг себя электорат. Поэтому всегда искали силу, которая будет его у коммунистов оттягивать. Сначала это была "Справедливая Россия", теперь это ЛДПР", - заключает эксперт.