В Чечне назвали включение Кадырова в «список Магнитского» новогодним подарком главе Чечни. Под санкции подпал также начальник аргунского РОВД, по мнению властей США, причастный к пыткам геев, сообщает РБК.

Помимо Кадырова в санкционный список в соответствии с «законом Магнитского» попали еще четверо россиян: Аюб Катаев, Юлия Майорова, Андрей Павлов и Алексей Шешеня. Информация о расширении санкций опубликована на сайте американского Минфина. Санкции предполагают запрет на въезд в США и заморозку активов на территории страны.

Американские власти считают Кадырова ответственным за «убийства, пытки и другие масштабные нарушения прав человека». Как утверждают власти США, администрация главы Чечни связана с исчезновениями и убийствами, а один из политических оппонентов Кадырова, «как считается, был убит по его приказу», после того как рассказал о пытках, в том числе персонально совершаемых чеченским лидером.

«Это прекрасный новогодний подарок», - прокомментировал РБК попадание Кадырова в «список Магнитского» министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов заявил РБК, что власти Чечни отреагируют на решение США «в установленном порядке».

Кадыров уже находится под санкциями Евросоюза - летом 2014 года его обвинили в «действиях, угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Другие фигуранты

Аюб Катаев занимает пост начальника РОВД Аргуна. Власти США считают его ответственным за убийства, пытки и другие нарушения прав человека: «сообщается, что Катаев участвовал в действиях, нарушающих права геев в Чечне в первой половине 2017 года».

Супруги Юлия Майорова и Андрей Павлов входят в так называемый список Магнитского, составленный юристом Hermitage Capital Сергеем Магнитским, - он утверждал, что фигуранты этого списка имеют отношение к хищениям из российского бюджета. Майорова и Павлов, как утверждал Магнитский, - юристы, которые обслуживали интересы лиц, причастных к хищениям. В 2014 году они попали в санкционный список Евросоюза в связи с делом Магнитского. Алексей Шешеня, как утверждали в 2011 году в своем заявлении в Следственный комитет России юристы Hermitage Capital, также имел отношение к хищению средств.

Сергей Магнитский был арестован российскими властями в 2008 году по делу об уклонении фонда Hermitage Capital от уплаты налогов. В 2009 году он скончался в СИЗО «Матросская Тишина». Глава Hermitage Capital Уильям Браудер утверждал, что преследование Магнитского связано с тем, что он раскрыл коррупционную схему вывода средств из российского бюджета. Бизнесмен развернул международную кампанию, направленную на то, чтобы наказать виновников кражи налогов и гибели юриста.

В 2012 году конгресс США принял акт, согласно которому лицам, ответственным, по мнению Вашингтона, за гибель Магнитского, запретили въезд в страну и арестовали их американские активы. Документ получил название «закон Магнитского». Впоследствии действие «закона Магнитского» распространилось на всех иностранцев, которые, по мнению Вашингтона, причастны к нарушениям прав человека. Сейчас под санкциями по «закону Магнитского» находятся 49 человек.

Аналог «закона Магнитского» впоследствии приняли в Великобритании, Канаде, Литве, свой «список Магнитского» принял Европарламент. В списке оказались председатель Мосгорсуда Ольга Егорова, бывший следователь Главного следственного управления ГУВД Москвы Павел Карпов, заместитель генпрокурора России Виктор Гринь и т.д.

Глава Чечни прокомментировал внесение своего имени в «список Магнитского» в своем профиле в Instagram.

«Значит, нарушаем права человека. Эх, бедные американцы! Одна маленькая, но гордая Чеченская Республика не дает целому государству покоя», - написал Кадыров.

Он отметил, что может гордиться тем, что неугоден американским спецслужбам. Кадыров пояснил, что в Вашингтоне не могут ему простить то, что он «посвятил свою жизнь борьбе с иностранными террористками, среди которых были выкормыши американских спецслужб».

«Но пусть США не беспокоятся. Я еще не получил приказ вступить на землю США, - добавил глава Чечни. - Они знают историю чеченцев, как в свое время на лошади дошел [Герой СССР Мавлид] Висаитов до Эльбы и получил высшую награду - орден «Легион почета» от президента Америки», - подчеркнул он.