Глава совета директоров компании Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович попросит Международный олимпийский комитет не использовать ее бренд на зимней Олимпиаде-2018. Об этом он заявил агентству Reuters.

По его словам, это решение было принято из-за позиции МОК, запретившего россиянам выступать под национальным флагом, сообщает Lenta.ru.

Позднее, в интервью газете «Коммерсантъ» Куснирович пояснил, что компания полностью выполнила свои обязательства перед организацией, поставив полные комплекты одежды.

«Речь идет о заклеивании или срезании логотипа Bosco — мы будем настаивать, чтобы наша интеллектуальная собственность, наш бренд не использовался ни членами, ни сотрудниками МОК на нашей одежде на Олимпиаде в Пхенчхане. Будем, исходя из технологической возможности, это убирать из прямого видения телекамер и фотокорреспондентов», - заявил он.

Бизнесмен добавил, что не боится последствий своего шага. «Я должен был подумать, какие отношения калечить, а какие не калечить… Я не хотел калечить, прежде всего, мои отношения со мной». Отвечая на прямо поставленный вопрос о причинах поступка, он заявил, что «становлюсь характерным. Старею…».

20 декабря МОК представил логотип для российских спортсменов, которые поедут в Пхенчхан под олимпийским флагом. Логотип выполнен в форме белого круга, в который красными буквами вписано Olympic Athlete From Russia (OAR) («Спортсмены-олимпийцы из России»).