Строительством афганского участка региональной линии электропередачи CASA-1000 займутся две индийские компании: KEC International Limited и Kalpa-Taru Power Transmission Limited.

Соглашения о строительстве афганского участка между Национальной энергетической компанией Афганистана Da Afghanistan Breshna Sherkat и вышеуказанными подрядчиками подписаны на днях в Кабуле, сообщает министерство энергетики и водных ресурсов РТ.

В церемонии подписания документов приняли участие президент ИРА Ашраф Гани, председатель правительства ИРА Абдулло Абдулло, а также представители Всемирного банка и ответственные лица стран-участниц проекта CASA-1000 – Таджикистана, Пакистана.

Таджикистан представил замминистра энергетики и водных ресурсов Джамшед Шоимзода.

Шоимзода назвал подписание документов «важным событием», отметив, что оно «имеет региональное значение».

Он подчеркнул, что проект по строительству ЛЭП CASA-1000 не только соединить электроэнергетические системы стран-участниц, но и будет способствовать укреплению и расширению дружественных отношений между этими странами.

Проект CASA-1000 предполагает строительство высоковольтной ЛЭП для поставок электроэнергии из Таджикистана и Кыргызстана в Афганистан и Пакистан.

Официальный запуск строительства инфраструктуры CASA-1000 состоялся 11 мая прошлого года в Турсунзаде.

Для реализации проекта потребуется построить: ЛЭП мощностью 500 кВ от подстанции «Датка» до Худжанда, конвертерную подстанцию пропускной способностью 1 300 мВт в Сангтуде, высоковольтную ЛЭП постоянного тока от Сангтуды до Кабула и Пешавара, конвертерную подстанцию пропускной способностью 300 мВт в Кабуле (обеспечивающую импорт и экспорт электроэнергии), конвертерную подстанцию пропускной способностью 1 300 мВт в Пешаваре.

На первом этапе – строительство высоковольтной линии электропередачи 500 кВт Датка (Кыргызстан) – Худжанд (Таджикистан), протяженностью 477 км, а затем ЛЭП Таджикистан – Афганистан – Пакистан (750 км).

Общая стоимость проекта составляет почти 1 миллиард долларов. Доля Афганистана - 354 млн долларов, Таджикистана - 314 млн, Кыргызстана - 233 млн, Пакистана - 209 млн долларов.

Проект спонсируют международные финансовые институты: Всемирный банк, Исламский банк развития, Европейский инвестиционный банк и Международная ассоциация развития.

Завершение строительства во всех странах намечается в 2020 году.

В настоящее время проводятся работы, связанные с выбором подрядчиков для реализации других компонентов этого проекта, в частности возведения объектов на территории Таджикистана. Эти работы планируется завершить к концу нынешнего года, после чего выбранные компании приступят непосредственно к строительству инфраструктурных объектов.