Tajikistan and Kuwait have agreed to hold a joint investment forum in Al Kuwait next year.
Минобразования: в школах категорически запрещается установка новогодних елок
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Афганский участок ЛЭП CASA-1000 построят индийские компании
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