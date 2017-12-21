Минобразования и науки Таджикистана заявляет, что категорически запрещает установку новогодних елок в школах. По просьбе родителей.

«Такое решение было принято по просьбе родителей для недопущения сбора денег на расходы и, в целом, направлено против расточительства», - говорят в министерстве.

«Многие родители звонили на номер телефона доверия Минобразования и просили с целью недопущения сбора денег на расходы запретить в школах установку новогодних елок. Мы решили, что это целесообразно и приняли такое решение», сообщил «АП» начальник Управления дошкольного и школьного образования Минобрнауки РТ Абдуджаббор Алиев.

Он отметил, что молодёжь может участвовать в новогодних празднествах, которые состоятся во всех районах Душанбе.

По словам Алиева, «вместо этого школьникам лучше подготовиться к образовательным олимпиадам».

«Зимние каникулы для школьников Таджикистана продлятся, как и в предыдущие несколько лет, целый месяц - с 1 по 31 января. Мы приготовили для школьников список книг классиков и предложили, чтобы зимние каникулы школьники провели за чтением книг. Для тех учеников, которые принимают участие в образовательных олимпиадах, во время зимних каникул будут организованы дополнительные занятия», сообщили в Минобразования.

Впервые за многие годы установку начинают за три недели до Нового года. Кроме главной елки, новогодние красавицы появятся во всех четырех районах столицы.

Между тем, главная елка страны была установлена уже в первых числах декабря. По инициативе мэрии «миниверсии» елки также будут установлены в четырех района столицы - Шохмансур, Исмоили Сомони, Сино и Фирдавси. В частности, на площади «800-летия Москвы» у Театра оперы и балета, в парке Дружбы народов, недалеко от Генпрокуратуры страны.