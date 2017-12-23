АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 23-24 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

- 23 декабря в Душанбе состоится очередной 14-й отчетно-выборный съезд Демократической партии Таджикистана, на котром будет избран новый лидер ДПТ.

- 23 декабря Федерация футбола Таджикистана проведет церемонию награждения лучших клубов, футболистов и тренеров. Мероприятие пройдет в комплексе "Кохи Навруз".

- 23 декабря в отеле "Серена" состоится благотворительная выставка "Юный художник", на которой будут представлены работы детей студии "Арт Дошан", а также работы детей с аутизмом (с 10.00 до 17.00). Выручка от продажи картин пойдет на благотворительность в поддержку центра "Ирода" (детей с аутизмом). Вход свободный, а мастер классы платные. Справки по тел.: 901 000 831

- 23-24 декабря в "Душанбе моле" (ТЦ АШАН, 4 этаж) пройдет туристическая выставка-ярмарка таджикских ремесленников (с 9:00 до 20:00).

- 24 декабря в "Душанбе мол" в 14:00 состоится открытие бутика Brands Outlet Tajikistan.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 23 ДЕКАБРЯ

1959 – В Сталинабадском аэропорту приземлился первый воздушный лайнер ИЛ-18.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 24 ДЕКАБРЯ

1962 – Сдан в эксплуатацию первый агрегат Головной ГЭС на реке Вахш.

1932 – Завершилось строительство автодороги Душанбе-Курган-Тюбе.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 23 ДЕКАБРЯ

1910 года – Родился русскоязычный поэт Таджикистана, участник Великой Отечественной войны

1953 года – родился Заслуженный артист Таджикистана Джумахон Сироджев.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 24 ДЕКАБРЯ

1934 года – родился ученый Мухаммадали Мадиброхимов

1942 года – родился певец, Народный артист СССР, Лауреат Государственной премии имени А.Рудаки Джурабек Муродов.

1943 года – родился языковед заслуженный работник Таджикистана Хуснигул Талбакова.

1957 года – родился доктор ветеринарных наук, профессор Изатулло Саттоори.

1961 года – родился журналист Набии Набизод.

1962 года – родилась заслуженная артистка Таджикистана Хаётой Муъминова.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 23 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах небольшие осадки (дождь, снег), местами туман. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 7-12 тепла, в горах ночью 4-9 мороза, днем -2+3.

По Хатлонской области - Ночью и утром облачно, в долинах местами небольшой дождь, в предгорных районах осадки (дождь, снег), днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 12-17 тепла, в предгорьях ночью -1+4, днем 5-10 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Облачно, местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 2-7 мороза, днем 2-7 тепла, по ВГБАО ночью 17-22 мороза, местами до 27-32 мороза днем 3-8 мороза.

По районам республиканского подчинения - Облачно, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 11-16 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем -1+4.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 13-15 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер западный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 8-10 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 13-15 тепла.

По городу Хорог – Облачно, осадки (дождь, снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 3-5 тепла.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 24 ДЕКАЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 5-10 тепла, в горах ночью 5-10 мороза, днем -1+4.

По Хатлонской области- Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 14-19 тепла, в предгорьях ночью -1+4, днем 8-13 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 мороза, днем 3-8 тепла, по ВГБАО ночью 19-24 мороза, местами до 30-35 мороза, днем 3-8 мороза.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных горных районах местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 12-17 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем -1+4.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 14-16 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без существенных осадков, туман. Ветер западный 3-8, временами усиление до 15-20 м/c. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 7-9 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 15-17 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 8-10 мороза, днем 3-5 тепла.