Новый год и Рождество – самые любимые праздники киношников. Мастера самых разных жанров попробовали свои силы в экранизации главных торжеств Земли. Мы составили список новогодних и рождественских фильмов, которые помогут создать праздничное настроение в нашу неснежную декабрьскую зиму.

«Реальная любовь» (Love Actually)

2003 г., Великобритания

Режиссерский дебют Ричарда Кертиса стал не только лучшим рождественским ромкомом в истории кино, но и образцом для фильмов комедийно-романтичного жанра в целом. Фильм состоит из десяти любовных историй совершенно разных людей: писателя, домохозяйки, премьер-министра Великобритании, актеров порнофильмов, стареющей рок-звезды и т.д. По ходу действия выявляются личные связи всех этих персонажей. Главное отличие «Реальной любви» от других праздничных ромкомов – фильм Кертиса обходится без приторного, рождественского сиропа. Искренность и человечность историй главных героев и звездный актерский состав (в котором нашлось место даже для супермодели Клаудии Шиффер) обеспечивают «Реальной любви» зрительское сочувствие и умиление даже самых закоренелых циников. Тем более что циники в душе очень сентиментальны.

Новогодняя цитата из фильма: «Если мне повезет, в следующем году я начну встречаться с одной из этих супермоделей. Но сейчас позволь мне сказать, без всякой надежды или подтекста, только потому что сегодня Рождество (а в Рождество принято говорить правду), ты мой идеал. И мое израненное сердце будет любить тебя до тех пор, пока ты не станешь похожей на мумию. Счастливого Рождества».

«Семьянин» (The Family Man)

2000 г., США

Эта кинодрама с Николасом Кейджем в главной роли – новогодняя версия картины о выборе и альтернативной вселенной. Накануне Рождества у преуспевающего финансиста с Уолл-стрит Джека Кэмпбелла появляется волшебная возможность попробовать жизнь, от которой он отказался 13 лет назад ради карьеры. Рождественским утром он просыпается семьянином – счастливым отцом двоих детей и любящим мужем. Естественное, чего желает Джек, это объединить эти две жизни, предложив своей новой семье все те блага, которые он заработал в реальности. Но так не бывает даже в новогодних киносказках, и главному герою все таки придется сделать судьбоносный выбор.

Новогодняя цитата из фильма: «Стив, мне безразлично, что сегодня Рождество. У нас кризис».

«Ирония судьбы, или С легким паром!»

1975 г., СССР

Фильм Эльдара Рязанова стал непременным атрибутом Нового года, как елка, Дед Мороз, шампанское и мандарины. Вот уже на протяжении более 35 лет картина остается абсолютным хитом телеэфира 31 декабря. Уверены, что соседство «Иронии судьбы» в полуночном эфире с новогодним обращением президента сократило бы аудиторию последнего минимум в два раза. Зрители любят фильм за все: обаятельных героев фильма, интерьер квартиры Нади, «гадость-заливную рыбу.

«Чародеи»

1982 г., СССР

Музыкальная комедия «Чародеи» по сути является экранизацией повести «Суета сует» братьев Стругацких. Прославленные фантасты сами переработали материал в сценарий новогоднего фильма. Действие картины происходит в НУИНУ – Научном универсальном институте необыкновенных услуг, специалисты которого в канун Нового года завершают работу над изобретением волшебной палочки. И пока хорошие волшебники решают «научную» задачу, завистливые злодеи плетут интриги. Но все их козни победит любовь, юмор, взаимовыручка и хорошая песня. У фильма менее успешная телесудьба, чем у другого отечественного кинохита «Ирония судьбы, или С легким паром!». Но простенькие спецэффекты, техническое несовершенство делает фильм ностальгическим приветом из нашего детства, когда Новый год был самым добрым и веселым праздником, несмотря на вынужденное однообразие праздничного меню.

Новогодняя цитата из фильма: «Предлагаю программу. Торжественная встреча комиссии на служебных тройках, елка с противопожарными огнями, и Дед Мороз из фирмы "Заря". Затем скромное застолье и танцы».

«Секретная служба Санта-Клауса: Операция «Глобальное Рождество» (Arthur Christmas)

2011 г., Великобритания, США



Современная во всех смыслах рождественская сказка для детей от создателей мультфильма об Уоллесе и Громите. Санта-Клаус здесь не сказочный дед, живущий на Северном полюсе, а директор огромного, хорошо оборудованного предприятия по производству и доставке игрушек детям. Следуя политике новогодней кампании, нынешнему Санте пора уйти на покой, уступив место своему старшему сыну – считающему Рождество только своей работой. Но симпатии зрителей на стороне Артура, младшего сына Санты. Именно он спасает мальчика, которому Санта не доставил подарок из-за сбоя в системе предприятия, а заодно – и весь мультфильм, рискующий стать бесчувственным, если бы не этот верящий в рождественскую сказку парень.

Новогодняя цитата из фильма: «Санта Клаус, ты правда живешь на Северном полюсе ? Если да, то почему я не вижу тебя на Google Map?».

«Новогодние приключения Маши и Вити»

1975 г., СССР

Этот фильм – наша детская «Ирония судьбы..». Оказавшихся в сказке двух школьников – рационалиста Витю и мечтательную Машу – Дед Мороз отправляет на битву с Кащеем Бессмертным. По пути они встречают кота Матвея, развеселого Лешего и другую сказочную нечисть. Спустя некоторое время после премьеры фильма, был выпущен, как принято сейчас называть, саундтрек. Пластинка называлась «Маша и Витя против «Диких гитар» и стала основой для самодеятельных спектаклей новогодних утренников в большинстве советских школ.

Новогодняя цитата из фильма: «Мы Снегурочку найдем

В царстве тридесятом,

Чтоб вернулся в каждый дом

Новый год к ребятам.

Что дорога тяжела,

Знаем без подсказки,

Что добро сильнее зла -

Наяву и в сказке».

«Эта замечательная жизнь»

1946г., США

Джордж Бейли, владелец кредитной компании в выдуманном американском городке Бедфорд Фоллс, честный, отзывчивый, любящий муж и отец, подавлен свалившимися на него невзгодами и подумывает о самоубийстве. Очевидно, что человек, отказывающийся от самого большого дара Бога — жизни — нуждается в помощи ангела-хранителя. И Небеса отправляют ему на выручку Кларенса, единственного свободного на тот момент Ангела Второго Класса, приятного, доброго, но неопытного, еще даже не заслужившего крылья. Если он сделает свою работу хорошо и сможет отговорить Джорджа от смертного греха, он получит крылья. А времени у него почти не осталось… Кларенс находит единственно правильное решение — показать Джорджу мир, в котором тот не существует.

«Чудо на 34-й улице»

1947 г., США

Во время парада, устроенного крупным магазином в канун Рождества, актер, который был должен играть Санта Клауса, обнаружен встельку пьяным. Режиссер парада, Дорис Уокер, уговаривает прохожего старика Криса Крингла занять место Санты. После успеха парада Крингл получает работу в магазине. Однако когда менеджер магазина мистер Шеллхаммер говорит, чтобы Крис пытался продать детям залежавшиеся игрушки, тот приходит в негодование. Вместо этого он отсылает детей в другой магазин, принадлежащий их конкуренту, мистеру Гимблу. Это провоцирует большие неприятности. Но все усугубляется тем, что Крис настаивает, что он настоящий Санта-Клаус. Ему приходится доказывать это не только словом, но и делом, свидетелями чего становятся Дорис и ее скептически настроенная дочь Сюзан. Растущая без отца Сюзан пытается сделать так, чтобы ее мать и их сосед, юрист Фред Гэйли, жили вместе. Крис, считающий самым главным на свете счастье детей, пытается помочь Сюзан в достижении ее цели. Постепенно он преодолевает недоверчивость Сюзан в своем настоящем происхождении…

«Счастливого Рождества»

2005, Франция, Германия

В канун Рождества 1914 года четверо людей пережили незабываемое. Шотландский священник, французский лейтенант, немецкий тенор и его возлюбленная оказались в самом сердце спонтанного братства, возникшего между траншеями немцев, англичан и французов. Ружья были оставлены на дне окопов, а сами солдаты и офицеры вышли навстречу друг другу, чтобы обменяться сигаретами, разделить шоколад и пожелать друг другу: «Счастливого Рождества!».