23 декабря в Мадриде состоится центральный матч 17-го тура чемпионата Испании, в котором сойдутся «Реал» и «Барселона».

Кинотеатр «Навруз» приглашает всех любителей большого футбола посмотреть на соперничество двух сильнейших испанских футбольных клубов — «Барселоны» и мадридского «Реала» на самом большом экране города. Соберите свою компанию и приходите.

Матч начнется в 17.00 по душанбинскому времени.

Звоните и бронируйте билеты по номерам: +992 37 235 00 25, +992 988 88 58 01