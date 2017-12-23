Когда мы услышали этот необычный звук, то ощутили энергетику горного края, и нам представилось, как будто зимой наступила весна, цветут сады, танцуют девушки. Именно такие ощущения охватили нас в Кулябе, когда мы попали в мастерскую усто Саиднодира Хайдарова, который, пожалуй, единственный мастер по изготовлению лабчанга - таджикского варгана.

В Таджикистане варган известен как лабчанг, чанг–ковус, иногда его называют, как и в Иране, занбурак. Это очень древний инструмент, который больше использовали в центральной и южной частях республики.

Варган (от греческого варга - «рот, губа») — музыкальный инструмент, который относят к разряду духовых язычковых. Археологи полагают, что они обрели популярность десятки веков назад – под разными названиями, на разных континентах.

Обычно им пользовались женщины и дети, и, к сожалению, в наше время на нем могут играть только старушки, и то в отдаленных селениях. А Народный гафиз республики Гульчехра Садыкова, которая прославилась своим умением не только исполнять народный фольклор, и играть на музыкальных инструментах, пожалуй, одна из тех последних бабушек, умеющих пользоваться лабчангом.

Так как желающих играть на варгане нет, практически, мастеров по его изготовлению уже не осталось.

Приобретая музыкальный инструмент варган в магазине TA-MUSICA, вы можете не опасаться подделок – все оригинальные инструменты поставляются напрямую от производителей.

Усто Саиднодир еще молодой, но по его же признанию, он учился мастерить музыкальные инструменты с 6 класса, став учеником у известного в Кулябе мастера – покойного усто Музаффара.

Хотя Саиднодир по профессии – актер, и даже два года отработал в местном театре, он считает, что его призвание – ремесло. При этом, именно в музыкальном направлении, так как мастер не только хорошо изготавливает 19 видов инструментов, начиная с духовых, заканчивая смычковыми и различными вариациями флейтовых, но и сам отлично на них играет. По его словам, для мастера музыкальных инструментов важно иметь слух.

«Для того, чтобы приготовить варган, мастеру необходимо много времени, - говорит мастер, принимаясь за работу. - Раньше мне заказывали наши гафизы по индивидуальному заказу, а теперь покупают иностранцы, которые ценят ручную работу».

Обычно варганы изготавливаются из металла (стали, латуни, меди) или дерева, но наш мастер готовит их преимущественно, из меди и латуни. «Лабчанг если сделать из стали он звучит ярко, громко, часто насыщен высокими обертонами даже при общем низком звучании инструмента, звук чётко очерчен», - объясняет мастер. При этом он кует заготовки лабчанга, приваривает и оттачивает, и нам трудно разобраться, как у него получается изменить структуру гнутого металла при высокой температуре. По словам мастера, такой инструмент звучит звонче.

Высоту звука можно вычислить в нотах и частотах, а условно можно разделить на низкий, средний и высокий.

«Лабчанг из медных сплавов звучит более "бархатно", мягче, нежнее, тише стальных собратьев, поэтому его заказывают для женщин. Это можно связать с большей мягкостью и меньшей плотностью металла. Для контакта с губами медные сплавы более приятны, чем сталь», - считает мастер.

Предки веками убеждались в благотворном воздействии лабчанга на здоровье человека. Считается, что особые вибрации, которые возникают при игре, обладают лечебным эффектом. Благодаря ему можно избавиться от стресса. Его изумительное звучание расслабляет и погружает в состояние гармонии. Примечательно, что научиться играть очень просто – это и ребенку под силу. «Чтобы научиться играть на лабчанге, надо прижать его легко к губам, не касаясь зубов», - объясняет мастер и по двору разносится волшебное звучание этого удивительного губного инструмента.

При звучании лабчанга мы погрузились в некий релакс, и это и вправду было здорово…

О других интересных ремеслах Таджикистана можно прочитать и посмотреть видео, пройдя вот по этой ссылке.