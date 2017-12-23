Какое наказание предусмотрено за отсутствие у водителя прав? Имеет ли ОВИР право требовать плату за паспорт, если его приходится делать заново по их же вине? На эти вопросы отвечают юристы компании «Химоя».

Обирает ОВИР - идите в прокуратуру!

- Здравствуйте. У меня два вопроса к юристу по поводу биометрических загранпаспортов.

Недавно я хотела сделать себе биометрический загранпаспорт. Уплатила в филиале «Амонатбанка» общую сумму 776 сомони. В эту стоимость также входила оплата за предоставление услуги - 40 сомони. Однако в ОВИРе мне сказали заплатить еще 20 сомони наличными. Я попросила их дать мне квитанцию.

Сотрудница не согласилась и начала мне объяснять, что это у них так положено, деньги, мол, нужны на картридж, на бумагу и т.д.

Имеют ли они право брать с меня еще 20 сомони?

За то, что я отказалась платить, в отместку, сотрудники сделали ошибку в моем паспорте.

И теперь мне говорят: еще раз за свой счет оплатить всю стоимость (776 сом.) в банке и заново прийти к ним.

Разве я должна еще раз платить за паспорт, если ошибку в паспорте сделал сотрудник ОВИРа?

Пожалуйста, посоветуйте, что мне сделать в данном случае.

- Здравствуйте, уважаемый читатель! Сотрудники ОВИР не имеют права у вас требовать дополнительную плату без предоставления квитанции.

Если в документе была допущена ошибка по вине сотрудника ОВИР - то допущенные ошибки ОВИР обязан исправить за свой счет (ст. 1079 ГК РТ), а далее ОВИР может в регрессном порядке требовать возмещения у сотрудника, по вине которого был нанесен вред.

Вы можете в письменном виде обратиться в сам ОВИР для исправления допущенных ошибок, а в случае отказа обратиться в прокуратуру за защитой своих прав и в суд для возмещения материального и морального вреда.

Чей подвал?

- Я живу в 4-этажном доме, в подвале которого сделал себе кладовку, установил железную дверь, сделал полки, деревянные полы. Когда у соседа снесли гараж, то он попросил у меня мою кладовку, и я дал ему, но попросил заплатить мне за мои расходы. Когда пришёл представитель из хукумата и они ему пожаловались, что я попросил у них деньги, то он сказал, что я не имею права продавать. Я же не продавал, а просто хотел возместить свои расходы. Вообще, можно ли покупать и продавать подвалы, построенные своими руками? Разъясните мне мою ситуацию.

Пенсионер Фомин

- Уважаемый Фомин, если на подвальное помещение у вас не имеется правоустанавливающих документов, значит, данное помещение является общим и жители многоквартирного дома имеют равные права на данное имущество.

Вы имеете право демонтировать и забрать сделанные улучшения без вреда для целостности помещения. Также данный спор может быть рассмотрен в судебном порядке.

Почему отбирают телефоны?

- Имеют ли право забирать телефоны при входе в государственные учреждения и в какие? Сегодня пришёл в детский сад, и там забрали телефон. Для чего это делается? Чтобы не смогли записать вымогательства взяток?

Исломов Тоир

- В каждом учреждении, где на хранение отбираются телефоны, как правило, имеется приказ вышестоящего органа о недопустимости пропуска граждан на территорию государственного учреждения с телефонами или иными средствами видеофиксации. Данные приказы издаются на основании Протокола правительства Республики Таджикистан за №5 от 28.03.2008 года о соблюдении порядка, недопустимости провокаций в государственных учреждениях.

Как быть с отоплением?

- У меня вопрос: должен ли я платить за отопление, если у меня не установлены батареи, а только проведены трубы? И также: как быть, если в отопительный сезон в квартире никто не живет?

- Если ваша квартира не подключена к тепловым системам и вы не заключили договор с обслуживающей организацией, то вы можете быть освобождены от уплаты за отопление.

Только в соответствии со статьей 54 Жилищного кодекса РТ за перепланировку жилого помещения без разрешения исполнительных органов предусмотрена ответственность. Статья 449 КоАП РТ "Нарушение правил пользования жилыми помещениями, нарушение правил эксплуатации жилых домов, жилых помещений и инженерного оборудования, бесхозяйственное их содержание, использование не по назначению, а также самовольное переоборудование и перепланировка жилых домов и жилых помещений, порча жилых домов, жилых помещений, их оборудования и объектов благоустройства жилого фонда, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от десяти до двадцати и на должностных лиц - от тридцати до сорока показателей для расчетов".

Многие предполагают, что пользование тепловыми системами это их право, а не обязанность, но в таком случае потребления электричества в данной квартире возрастает.

Прав ли гаишник?

- Мой муж потерял водительские права на мотоцикл. Не успел восстановить права, и его остановило ГАИ, у него потребовали 12 000 сомони, или же ему дадут 10 суток ареста. Правы они или нет и как поступать в такой ситуации?

- Сотрудник ГАИ неправильно квалифицировал правонарушение. Если лицо имеет водительское удостоверение, то есть в установленном законном порядке получал данное удостоверение, но по какой-то причине не имеет их при себе, то данное правонарушение попадает под санкцию статьи 338 Кодекса об административных правонарушениях "Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документы, предусмотренные правилами дорожного движения" и влечет предупреждение.

Если в течение одного года данное правонарушение совершается повторно, то уже по части второй данной статьи предусматривается штраф в размере от одного до двух показателей для расчетов (от 50 до 100 сомони).