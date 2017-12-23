Недавно коллеги, друзья и родственники проводили в последний путь полковника в отставке, кавалера двух орденов Красной Звезды, ветерана афганской войны Зафара Зарифова. Он ушёл относительно молодым, в возрасте 62 года от тяжелой болезни, которая преследовала его в течение последних лет.

Эта была невосполнимая потеря не только для членов семьи, которых он любил от всей души, но и для всех, кто его хорошо знал, и, в особенности, для тех, с которыми рука об руку защищал интересы своей страны и своего государства.

Зафар Зарифов родился в семье известного партийного деятеля Зарифова Сиддика Зарифовича. Отец, как подобает коммунисту, воспитывал своих детей в духе патриотизма, верности Родине. В своей деятельности и Зафар, и его отец всегда во главу угла ставили не свои узкокорыстные, а государственные интересы. Такая моральная ориентация была присуща и его братьям и сестрам.

В течение продолжительного периода времени Зафар Сиддикович работал в органах государственной безопасности СССР и Республики Таджикистан. Принимал активное участие в военных действиях в Афганистане и искренне верил в то, что он воюет за правду, за светлое будущее афганского народа. Мечтал о скорейшем прекращении войны в этой стране и о наступлении мирной жизни для всех граждан Афганистана.

Он был глубоко убежден, что выполняет свой интернациональный долг перед афганским народом, как и весь советский воинский и политический персонал, которые в те времена находились в Афганистане. Такая убежденность имела под собой реальную основу. Она укреплялась в ходе многочисленных встреч не только с тогдашними военными и политическими деятелями, которые пользовались поддержкой со стороны СССР, но и явных и тайных встреч с деятелями оппозиции, включая Ахмад Шаха Масуда, генерала (позже маршала) Фахима и других.

Будучи разведчиком, он находился в гуще событий, неоднократно побывав на территориях, которые были подконтрольны «душманам», десятки раз приходилось смотреть смерти в глаза, ног всегда сохранял спокойствие и был в силу применять правильные решения.

За героические поступки во времена нахождения советских войск в Афганистане был награжден орденом Красной Звезды. Вторая «Красная Звезда» нашла своего хозяина значительно позже – в 2012г. Указ о его награждении был подписан ещё в году.

Трудные времена

Он, как подавляющее большинство истинных чекистов, не любил рассказывать о своих подвигах, и очень редко носил многочисленные воинские награды. Всегда считал, что выполнял свой обычный человеческий долг перед государством.

В настоящее время, многие люди оспаривают необходимость введения ограниченного контингента советских войск в Афганистан. После возвращения из Афганистана Зафар Сиддикович участвовал в многочисленных малых и больших дискуссиях по поводу целесообразности ввода советских войск в Афганистан. Он говорил о возможных ошибках в подходах и методах вовлечения войск в названную страну. Но он был неуклонен в одном: при принятии такого решения советское руководство исходило из благих намерений – вытащить Афганистан из средневековой пучины социально-экономической и технической отсталости, а его народа – из состояния материальной и духовной нищеты.

Во время своего пребывания в Афганистане Зафар Сиддикович хорошо изучил жизнь афганского народа. Он имел правильные взгляды о причинах отсталости народа и государственности в этой стране. Считал, что религиозное мракобесие и поголовная неграмотность населения, а также незаинтересованность старой политической элиты в учете коренных интересов общества привели к хронической повсеместной бедности простых людей. Он разделял глубокую убежденность в том, что антинародные интересы политической элиты представляют собой мощный взрывчатый потенциал и рано или поздно ведут к такому накаливанию общественной атмосферы, которое может вести к революции, сопряженной с мощными разрушительными последствиями в обществе и в экономике.

После возвращения из Афганистана он продолжил свою работу в органах безопасности. Эти были трудные времена. Разрушение СССР он воспринимал как свою личную трагедию, поскольку был убежден, что такие коллапсы глобального характера могут тащить за собой огромный разрушительный шлейф, будут причинять многочисленные человеческие жертвы, массовый слом судеб миллионов людей. Его серьезные опасения, к сожалению, оправдались. В Таджикистане началась гражданская война. Как работник органов безопасности, он прекрасно знал, что внешние политические силы были вовлечены в создании «неуправляемого хаоса» в странах Центральной Азии, и, прежде всего, в Таджикистане. Как подобает кгбэшнику, он хранил молчание.

Он принимал активное участие в восстановлении конституционного строя. Это было не просто участием. Зафар Зарифов был активным участником боевых действий. Он в силу судьбы остался в живых, став свидетелем гибели многих друзей и коллег в одном из горных районов страны. До своих последних дней он с огромной печалью вспоминал об этих потерях. Я более, чем уверен, что его болезнь, причинившая смерть, была естественным, своеобразным сбором психологических стрессов от участия в многочисленных боевых действиях. Но он никогда не отказывался от выполнения команд о таком участии, поскольку хорошо отдавал себе отчет, что в каждом боевом действии решается частичка судьбы страны, за интересы, которой, приходится воевать. Когда такие люди умирают, общественность воспринимает их смерть как результат непобежденной болезни, болезни физической. На самом деле, они являются невидимыми жертвами боевых действий, которые идут в отдельных частях нашей планеты, войн между правдой и наглой ложью. Они умирают в постели или под хирургическим ножом, чувствуя боли, внезапно возникшие в разные временные точки. Некоторые уходили из жизни, так и не понимая, что стали жертвами не совсем неизбежных по своему характеру боевых действий. Отмеченное, к сожалению, произошло и с Зафаром Сиддиковичем. Врачи, обследовавшие его болезнь, постоянно ссылались на непонятность симптомов, на редкость болезни, которая не до конца изучена медицинской наукой.

Образец искреннего и преданного служения родине

Зафару Сиддиковичу были присущи самые лучшие человеческие черты. Он очень любил свою семью. Во время боевых действий в горах Таджикистана в кармане униформы всегда носил фотографии своих детей и супруги. Всегда был в курсе проблем не только у членов своей семьи, но и братьев, сестер, друзей и родственников, и, по мере возможности, в нужные моменты приходил на помощь. Постоянно возился с внуками, ходил в садик и в школу, знал все об их поведении и учебе.

Его можно было увидеть вместе со своими маленькими детьми, а позднее – с внуками, то в цирке, то в театре кукол, то в зоопарке. Не было случая, чтобы он не посещал попавшего в больницу своего друга, родственника или потерпевшего беду коллеги или знакомого. Окружающие его люди отвечали на это уважением, любовью и симпатией. У него были друзья, с которыми он не расставался. Между ними были не просто дружеские, а братские отношения. Он умел выбирать друзей. Среди коллег по государственной безопасности его друзья отличаются, прежде всего, такими качествами, как честность, верность родине и государству, высокие моральные качества, предпочтение общественных, государственных интересов перед личными.

Важнейшая черта Зарифова – чувство причастности к судьбе своего государства, своей родины. Даже будучи на заслуженном отдыхе, он размышлял о судьбе таджикской государственности, о геополитических играх, которые ведутся вокруг нашей страны. Как опытный работник системы национальной безопасности, он считал, что Таджикистан должен пользоваться статусом друга и стратегического союзника России. Только Россия, как верно он считал, может быть реальным гарантом государственной независимости и социально-экономического процветания Таджикистана. По его мнению, только Россия способна беречь Таджикистан от внешних угроз. Все время предостерегал от колебаний и иных шараханий в политических и экономических отношениях с Россией.

Зафар Зарифов был прекрасным знатоком новой и новейшей истории таджикского народа и был убежден в судьбоносности истории соединения Центральной Азии с Россией в положительном смысле слова. Он нередко удивлялся, когда некоторые люди из числа творческой интеллигенции стали публично игнорировать огромные положительные последствия присоединения нашего макрорегиона к России, забывая об истинной социально-экономической картины этого края до присоединения. Забывая об огромных преобразованиях, которые были осуществлены в период социализма. Он всегда говорил о необходимости сохранения в сердцах искреннего уважения к России и к русскому народу – народу освободителю.

Зафар Сиддикович любил литературу. Защищал в молодости диссертацию на соискание степени кандидата филологических наук. В свое время, когда работал в АН Таджикской ССР, готовил к печати сборник рубаи Мавлоно. Цитировал стихи и ссылался на те, или иные произведения классиков художественной литературы. Последнее произведение, которое он читал, был трехтомник Холиди Хуссейни – бестселлер, посвященный жизни людей в Афганистане. Везде во время своих бесед он просил собеседников от корки до корки читать книги Холида, чтобы понять насколько мы в Таджикистане продвинулись вперед по сравнению с Афганистаном. Он был убежден, что Таджикистан представляет собой иной мир, нежели Афганистан. Это рай земной и всему этому мы должны быть благодарны советской власти. Конечно, говорил он, времена изменились, но инерция развития советских времен в наших делах и сердцах до сих пор продолжается.

Детям, всем членам семьи, друзьям и родственникам Зафара очень трудно привыкнуть к тому, что теперь его нет с нами. Они еще долго и долго будут вспоминать о нем, как эталон главы семьи, друга и родственника. Однако больше всего он остается в нашей памяти как образец искреннего и преданного служения родине, как истинный гражданин и патриот. Как человек с большой буквой…..