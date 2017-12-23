Когда в октябре этого года Таджикистан проводил свою выставку в Ташкенте, гвоздём мероприятия стал ковёр с изображением двух президентов – Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиёева. Его на выставку привезли представители легендарного таджикского предприятия «Кайракумский ковровый комбинат» (ККК), здесь такие ковры ткут давно – начинали еще с изображений Ленина.



Наш партнер «Открытая Азия онлайн» побывала на этом комбинате и узнала историю ковров-президентов.



На выставке в Ташкенте ковёр с двумя президентами действительно произвел фурор: все три дня, пока проходило мероприятие, около площадки «Кайракумского коврового комбината» с утра до ночи толпились посетители – всем хотелось сфотографироваться на фоне ковра. Его специально для выставки на комбинате изготовили буквально за сутки, причем в единственном экземпляре. А когда всё закончилось, подарили его организаторам ташкентской выставки. На самом комбинате такого ковра теперь нет. А точнее:



- В процессе производства, по сути, получаются два ковра, потом на станке их разрезают, - рассказывает главный инженер комбината Акрам Косимов. – Если это обычные узоры – то всё в порядке, у нас два ковра, а если это портреты, то вторая часть – это зеркальное отображение, считай – брак. У нас осталось зеркальное отображение.

Оказывается, ковры с изображениями выдающихся личностей на комбинате производят давно – с самого начала его работы, а это 1960 год. Только в советские времена тут создавали ковры с изображением Ленина, Маркса и Энгельса, теперь ткут портреты президентов. Кстати, с 1992 года такой именной ковёр на комбинате может заказать любой желающий. Стоит такое удовольствие относительно недорого: ковер метр на метр около 1400 сомони - $150, зато какая память!



В Таджикистане ковры-портреты есть у большинства серьезных чиновников, но, по словам PR-менеджера предприятия Мутрибы Худояровой, большой интерес к ним все-таки проявляют за рубежом.



- Когда президентом России был Медведев, наш комбинат принимал участие в выставке в одном из российских городов, туда мы отвозили ковер с изображением Дмитрия Анатольевича, и тоже был большой интерес, - рассказывает она.

Фото - Rostovnews.net

Кстати, ковры с изображениями президентов ткут не только в Таджикистане. Например, еще в 2003 году «Независимая газета» писала о партии изделий с изображением Владимира Путина в кимоно самбиста, которые соткали на Витебском ковровом комбинате. Тогда эти ковры благополучно уехали в Вологду, где разошлись молниеносно. Здесь же создавали и ковры-портреты Александра Лукашенко, и ныне покойного патриарха России – Алексия II, и все они тоже пользовались популярностью. В общем, на постсоветском пространстве спрос на такие изделия, похоже, имеется везде.



КОВРЫ ИЗ КАЙРАКУМА ОТПРАВЛЯЛИ ДАЖЕ В ИТАЛИЮ

Кайракумский ковровый комбинат, как и большинство крупных промышленных предприятий в Таджикистане, расположен на севере страны – в Согдийской области. Он работает в городке, который раньше назывался Кайракум (отсюда и название комбината), сейчас – Гулистон.



Ковер с президентами был соткан на станке, который был запущен на комбинате этой осенью. Это бельгийская техника, всего на комбинате пять таких станков; обновление парка оборудования на комбинате началось с 2013 года.

- Раньше у нас были немецкие станки, в час на них можно было сделать до 7 квадратных метров изделий, на новых, бельгийских - до 100 квадратных метров в час, - объясняет Косимов.

«Раньше» - это еще во времена СССР, тогда кайракумские ковры знали во всем Советском Союзе и за его пределами, в очередях за коврами стояли месяцами, свою продукцию комбинат выпускал миллионами, а количество сотрудников комбината составляло 7 тысяч человек. Это был маленький город с автобусными остановками, столовой, магазинами, от которого сейчас мало что осталось.



- Сейчас на нашем комбинате работает 200 человек, работаем в три смены, 24 часа в сутки. Но количество рабочих на комбинате сократилось не только за счет снижения объемов производства по сравнению с советскими временами, но и за счет автоматизации производства, - объясняет Худоярова.



Кстати, в прошлом году медиа-группе «Азия-Плюс» на комбинате рассказывали о том, что процесс модернизации здесь был неудачно запущен еще в 1996 году. Тогда предприятие взяло кредит, купило и поставило оборудование, но оно себя не оправдало. Конкуренция росла, и импортного товара становилось все больше, и ковры Кайракума вполне могли исчезнуть, не выдержав такой нагрузки. Однако спустя годы упадка, в 2009-м, здесь запустили процесс модернизации.

По словам Худояровой, местный рынок ковров Кайракумский комбинат покрывает на 60 процентов. Главные страны для экспорта – Кыргызстан и Россия, но иногда заказы поступают и из дальнего зарубежья.



- Например, ковры отправляли даже в Италию и Америку, недавно мне писали из Голландии, но это только заказы наших соотечественников, которые там проживают; регулярный экспорт у нас налажен в Россию и Кыргызстан, - рассказывает Худоярова.



СЫРЬЁ ДЛЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ КОМБИНАТ БУДЕТ ВЫПУСКАТЬ САМ

Ткут ковры на комбинате сейчас из искусственной пряжи, которую импортируют сюда из Турции, а вот нити, которые используются для основы ковров, – натуральные из Бангладеш.



- Шерстяные изделия здесь выпускали до 2012 года, но спрос на них из-за повышенной стоимости небольшой, поэтому мы пока отказались выпускать шерстяные ковры, - говорит Косимов.



Кстати, по его словам, в ближайшее время комбинат перейдет на полный цикл производства, т.е. будет выпускать сырьё для своей продукции самостоятельно.

Кстати, на ташкентской выставке внимание посетителей к продукции Каракумского комбината привлекал не только ковер с президентами.



- В Ташкенте нам нельзя было продавать продукцию, но одна женщина все-таки смогла добиться того, чтобы мы продали ей ковер: она приходила все три дня выставки и с утра до вечера просила нас, чтобы мы продали ей один из ковров, мы отказывались, тогда она нашла подход через узбекскую сторону, - рассказывает Худоярова.



В шоуруме Кайракумского комбината действительно выставлены очень интересные образцы ковров, причем узоры для некоторых из них были сделаны дизайнерами из UNIDO - Организации Объединённых Наций по промышленному развитию.

Впрочем, на таджикском рынке такие минималистичные узоры большим спросом не пользуются, рынку хочется яркости и причудливости, их комбинат и производит.