Сооронбай Жээнбеков решил облегчить жизнь бишкекским водителям, отказавшись от привилегии ехать на работу при полностью перекрытых дорогах, сообщает "Открытая Азия".

Глава Кыргызстана отменил полное перекрытие трассы при поездках на работу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил консультант одного из депутатов Жогорку Кенеша Улан Джумаков. "А вы знаете, что наш президент Сооронбай Жээнбеков запретил делать полный сброс трассы, как было ранее. Он едет по направлению движения, при этом встречку больше не перекрывают", – написал Джумаков.

Как сообщает kaktus.media, в пресс-службе главы государства эту информацию подтвердили, пояснив, что Жээнбеков действительно инициировал такое указание, чтобы жителям Бишкека было легче передвигаться во время проезда кортежа на работу. "Встречная полоса движения не перекрывается, по ней машины могут ехать свободно. Полоса движения, по которой двигается кортеж президента, перекрывается частично по кварталам и на недолгое время", – отметили в пресс-службе.

При этом Жээнбеков ездит на работу к 7.45, а не к 8.00, тем самым пытаясь не создавать пробки в час пик, когда большинство горожан спешат на службу.

Сооронбай Жээнбеков, набравший около 55% голосов избирателей, вступил в должность президента Кыргызстана 24 ноября 2017 года.