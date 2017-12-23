Новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев войдет в 2018 год, который он объявил Годом инноваций и технологий, с инновационной для страны практикой – впервые президент выступил с расширенным посланием перед парламентом. CAA Network приводит полный список реформ.

Шавкат Мирзиёев отчитался о своей работе за первый год президентства, а также обозначил приоритеты Узбекистана в политике, экономике и сельском хозяйстве на будущий год.

В совместном заседании приняли участие обе палаты парламента Узбекистана, а также (посредством видеосвязи) депутаты различных административных уровней, руководители органов исполнительной власти и сотрудники дипмиссий Узбекистана в 33 странах мира.

Такая масштабная организация первого в истории расширенного послания президента – сбор вместе представителей законодательной и исполнительной власти, интерактивное подключение дипломатов из трех десятков стран, прямая трансляция выступления на телевидении, интернет-сайтах и в социальных сетях – все это было рассчитано для показательного прессинга чиновников, направленного на местную аудиторию.

Мирзиёев начал свое послание с разговора о новых возможностях, предоставленных населению для интерактивного общения с властями на высшем уровне, и привел данные о количестве обращений в интернете, которые показали необходимость и важность использования интерактивных приемов взаимоотношений властей с народом.

В связи с множеством скандалов, связанных с местными чиновниками в отдаленных регионах страны, – хокимами – Мирзиёев жестко раскритиковал их деятельность и призвал представителей властей обеспечить социальную справедливость и следовать интересам народа.

Президент Мирзиёев, говоря о проблемах народа, приводил простые случаи из жизни: например, проблемы огромных очередей в паспортных столах и нотариальных конторах, заставляющих людей искать связи для решения своих административных проблем и приводящих к возникновению коррупционных схем.

По мнению президента Узбекистана, большинство административных и бытовых проблем можно решить с помощью инновационных технологий. Объявив 2018 год Годом предпринимательства, инноваций и технологий, президент предложил наложить мораторий сроком на два года на проверки финансово-хозяйственной деятельности предпринимателей.

В положительном ключе президент Мирзиёев затронул и тему региональных отношений, в частности с Таджикистаном, сообщив о возобновившемся воздушном сообщении между двумя странами, и Кыргызстаном.

В целом, круг затронутых Мирзияевым вопросов, был очень широк. Президент пообещал, что власти будут нацелены на «…практические результаты, а интересы человека и еще раз интересы человека – вот главные цели реформ».

Говоря о реформах, президент Мирзияев привел примеры либерализации экономики за прошедший год. Мы насчитали больше 40 инициатив, предпринятых президентом Мирзиёевым в этом году. Это примерно по 3,5 инициативы (закона) в месяц. Из них 16 — в ведении бизнеса, 5 — в налогообложении, 5 — в реформировании таможенной службы.

С полным списком реформ можно ознакомиться тут.