В Узбекистане в будущем году всех инспекторов дорожно-патрульных и патрульно-постовых служб оснастят видеокамерами, пишет Подробно.уз со ссылкой на выступление Шавката Мирзияева.

"Начиная с будущего года, мы обеспечим дорожно-патрульные и патрульно-постовые службы органов внутренних дел видеокамерами, позволяющими фиксировать ход выполнения ими своих служебных обязанностей, особенно общение с гражданами. Эта система послужит предупреждению случаев взяточничества и злоупотребления", — заявил в своем послании парламенту президент Узбекистана.

В этом году ташкентское УБДД уже запустило пилотный проект по оснащению патрульных машин инспекторов специальными планшетами, которые, в том числе, могут работать в качестве видеорегистраторов.

В итоге планируется отобрать и внедрить оборудование, которое позволит записывать все происходящее как внутри машины, так и снаружи. В перспективе это даст возможность перейти и к полноценной записи работы инспекторов и серьезно снизить коррупционные проявления.

Отметим, что практика оснащения сотрудников дорожной полиции регистраторами хорошо зарекомендовала себя в Европе. Например, в Великобритании число жалоб на инспекторов после введения мобильных регистраторов за год сократилось на 93%. Пилотные проекты по оснащению сотрудников портативными видеорегистраторами реализуются в России, Беларуси и ряде других стран СНГ.

Видеорегистраторы позволяют фиксировать аудио- и видеоинформацию об обстановке в салоне автомобиля и по курсу его следования как в дневное, так и в ночное время. Система автоматически начинает запись при заступлении инспектора на дежурство и отключает регистратор по окончании смены. Полученные записи сохраняются на электронном носителе.