Полузащитник душанбинского «Истиклола» и национальной сборной страны Фатхулло Фатхуллоев назван лучшим футболистом Таджикистана в уходящем году.

Об этом было объявлено на гала-церемонии награждения лучших футбольного сезона, которую провела Федерация футбола Таджикистана сегодня, 23 декабря, в столичном комплексе «Кохи Навруз».

На мероприятии было отмечено, что за прошедший сезон футболисты Таджикистана добились нескольких значимых результатов на международной арене. Так, сборная Таджикистана по футзалу завоевала путевку в финальную часть Чемпионата Азии – 2018. Подобного результата добились и сборные юношей 16 и 19 лет. Столичный клуб «Истиклол», приняв участие в Кубке АФК, дошел до финала.

По итогам голосования лауреатами сезона-2017 в таджикском футболе стали:

Лучший игрок юношеcкой лиги (U-15) — Партулло Хуршедзода («Орзу-2026»);

Лучший тренер юношеской лиги (U-15) — Рустам Курбонов («Орзу-2026);

Лучший игрок юношеской лиги (U-17) — Мухаммад Айни («Истиклол»);

Лучший тренер юношеской лиги (U-17) — Алишер Тагоев («Истиклол»);

Лучший детский тренер — Сафарали Рахмонов (РШВСМ);

Открытие года — Шарифбек Рахматов («Локомотив-Памир»);

Лучшая футболистка — Никубахт Худододова («Динамо»);

Лучший тренер женского футбола — Зебо Гасымова («Динамо»);

Лучший футзалист — Файзали Сардоров («Сипар»);

Лучший футзальный тренер — Мустафо Афшори («ДИСИ Инвест»);

Лучший игрок первой лиги — Атхамджон Абдуллоев («Куктош»);

Лучший судья — Сайёджон Зайниддинов (Душанбе);

Лучший игрок первенства дублёров — Хомид Голами («Истиклол»);

Лучший тренер молодежного первенства — Юсуф Рабиев («Истиклол»);

Лучший тренер первой лиги — Ниёзали Бобохонов («Эсхата»);

Лучший вратарь — Никола Стошич («Истиклол»);

Лучший защитник — Манучехр Ахмедов («Худжанд»);

Лучший полузащитник — Дэвид Мавутор («Истиклол»);

Лучший нападающий — Дилшод Восиев («Истиклол»);

Лучший тренер — Рустам Ходжаев («Худжанд»);

Лучший игрок года — Фатхулло Фатхуллоев («Истиклол»).