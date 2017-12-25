«Не знаешь, на Новый год снег-то будет?» – это самый популярный вопрос предпраздничной недели. И чем меньше дней остаётся до 31-го, тем чаще он звучит.

По данным метеорологов, в новогоднюю ночь снега в республике не ожидается, столбик термометра поднимется до пяти градусов тепла.

Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь и в Душанбе. Днем 31 декабря в столице будет по-весеннему солнечно и тепло – до 17 градусов, а вечером и ночью - до трех градусов.

Такая погода продержится вплоть до 6 января, отмечают синоптики.

Между тем, на этой неделе в столице ожидается переменная облачность, до 28 декабря в Душанбе будет дождливо, однако уже к концу недели погода изменится – будет сухо и солнечно.

Напомним, в последние годы на Новый год в Таджикистане было пусть и не снежно, но совсем не тепло. Так, в 2015 году весь декабрь был холодным и снежным, но в саму новогоднюю ночь снега не было - он успел растаять.

В 2016 году похолодание и снегопады пришли в Таджикистан ещё в ноябре. Тогда снегом завалило даже Душанбе. Затем заморозки повторились в декабре. Но до Нового года снег тоже не пролежал.