Доля россиян, которые жалеют о распаде СССР, достигла максимума с 2009 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса Левада-центра.

По данным социологов, 58% россиян сожалеют, что Советский Союз развалился. Еще 25% не испытывают таких чувств, а 16% затруднились ответить.

Среди причин, по которым распад СССР вызывает сожаление, указывается то, что «разрушена единая экономическая система» (54%), «люди потеряли чувство принадлежности к великой державе» (36%), «возросло взаимное недоверие, ожесточенность» (34%). Также россияне посетовали на то, что «разрушаются связи с родственниками, друзьями» (26%), «утрачено чувство, что ты повсюду «как дома» » (25%), «трудно стало свободно путешествовать, поехать на отдых» (15%).

Более половины опрошенных (52%) считают, что развала Советского Союза можно было избежать, 29% придерживаются обратного мнения.

Опрос проводился 24-28 ноября среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах России.

В апреле 2016 года по поводу распада СССР сожалели 56% россиян.

Тогда 56% опрошенных ответили, что сожалеют о распаде Советского Союза, чуть менее трети респондентов (28%) не испытывают сожалений по этому поводу. Затруднились ответить, какие чувства вызывает в них распад СССР, 18% участников опроса.

Треть россиян (33%) была уверена, что развал Советского Союза был неизбежен.

В том, что СССР можно было бы сохранить, были убежден 51% респондентов.