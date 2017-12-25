Доля россиян, которые жалеют о распаде СССР, достигла максимума с 2009 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса Левада-центра.
По данным социологов, 58% россиян сожалеют, что Советский Союз развалился. Еще 25% не испытывают таких чувств, а 16% затруднились ответить.
Среди причин, по которым распад СССР вызывает сожаление, указывается то, что «разрушена единая экономическая система» (54%), «люди потеряли чувство принадлежности к великой державе» (36%), «возросло взаимное недоверие, ожесточенность» (34%). Также россияне посетовали на то, что «разрушаются связи с родственниками, друзьями» (26%), «утрачено чувство, что ты повсюду «как дома» » (25%), «трудно стало свободно путешествовать, поехать на отдых» (15%).
Более половины опрошенных (52%) считают, что развала Советского Союза можно было избежать, 29% придерживаются обратного мнения.
Опрос проводился 24-28 ноября среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах России.
В апреле 2016 года по поводу распада СССР сожалели 56% россиян.
Тогда 56% опрошенных ответили, что сожалеют о распаде Советского Союза, чуть менее трети респондентов (28%) не испытывают сожалений по этому поводу. Затруднились ответить, какие чувства вызывает в них распад СССР, 18% участников опроса.
Треть россиян (33%) была уверена, что развал Советского Союза был неизбежен.
В том, что СССР можно было бы сохранить, были убежден 51% респондентов.
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Душанбе5 часов назад
Сами развалили великую страну, теперь сожалеют
Ace5 часов назад
Интересно, какова доля жалеющих о распаде СССР Таджикистанцев?
Огурец5 часов назад
А зачем эти цифры если его все равно не вернёшь ? Это как прошедший матч между камандами и один проиграл а другой выграл с крупным счетом а потом обсуждение и сожаление и опрос