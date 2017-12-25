Российский миллирадер узбекского происxождения Алишер Усманов организовал бесплатный концерт Энрике Иглесиаса в Ташкенте.

Один из самых знаменитых испанских певцов впервые выступит на узбекской сцене 28 декабря в 19-00 во Дворце искусств «Истиклол» в Ташкенте, сообщает Nuz.uz.

Билеты на выступление испанского певца будут бесплатно распространены среди одаренной молодежи страны через Министерство культуры Узбекистана и Союз молодежи Узбекистана, а также в других общественных организациях и домах Мехрибонлик.



Кроме этого, учащиеся различных учебных заведений, отличившиеся в учебе и достигшие значительных успехов в общественной жизни, также смогут попасть на концерт Энрике Иглесиаса.