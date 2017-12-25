Кабинет министров Узбекистана своим постановлением упростил порядок получения постоянной прописки и временной регистрации в Ташкенте и Ташкентской области, уменьшив количество требуемых для этого документов, передает 1news.uz, на которое ссылается ИА Фергана.

Теперь для получения постоянной прописки в Ташкенте и Ташкентской области не требуется нотариально заверенной копии документов на жилье и заявления собственника жилья, также свидетельства о браке или рождении ребенка.

Также отменена необходимость предоставления:

- справки, подписанной председателем схода граждан махалли и инспектором профилактики, по месту фактического жительства супругов об их совместном проживании не менее одного года;

- заверенных отделом кадров копий документов, подтверждающих назначение, утверждение, избрание на должность палатами Олий Мажлиса, президентом или Кабинетом министров, а также по согласованию с президентом;

- заверенных отделом кадров копий документов, подтверждающих избрание в представительные органы государственной власти;

- копии приказа о назначении на должность.

Для получения временной регистрации отныне не потребуется договор об аренде жилья или договор безвозмездного использования жильем в случае предоставления документов, подтверждающих степень родства, если гражданин (и члены его семьи) является близким родственником владельца жилья или лица, имеющего постоянную прописку в нем, а также в случае предоставления документов, подтверждающих прибытие в Ташкент и Ташкентскую область из других регионов республики в связи с трудовым отпуском, повышением квалификации, лечением.

Следует отметить, что до недавнего времени получить ташкентскую прописку не столичному жителю было практически невозможно. В апреле этого года правительство Узбекистана разрешило прописывать в Ташкенте иногородних (или иностранцев), которые покупают в городе новое жилье.

Причем, были установлены суммы инвестиций в новостройки, при которых обеспечивается прописка — не менее 2500 минимальных размеров зарплаты для граждан республики и $150 тысяч по курсу Центробанка Узбекистана для иностранцев. Эти условия смягчили, но не устранили полностью ограничения по прописке, которые противоречат, как Конституции Узбекистана, так и международным правовым актам, подписанным республикой.