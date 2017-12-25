С 1 сентября 2018 года будут повышены зарплаты, пенсии и стипендии, пообещал глава государства, обращаясь в пятницу к парламенту страны. Эксперты в повышение не верят.

Всем бюджетным структурам страны с 1 сентября будущего года зарплаты будут повышены на 15 процентов. Такое же повышение ждет пенсионеров всех категорий и студентов.

На 10% с сентября следующего года будет повышена заработная плата сотрудников силовых структур, правоохранительных органов и военнослужащих.

За счет чего можно ожидать повышения? По словам президента, это позволяют сделать экономическое развитие и сегодняшние финансовые возможности страны.

По мнению экспертов, власти рассчитывают на повышение объемов внешней торговли, ну или это просто популизм.

- Решение об увеличение заработной платы бюджетникам принято с надеждами на посткризисную активизацию экономики республики. Власти рассчитывают в будущем году на увеличение объема внешней торговли, учитывая, что внешнеторговый оборот в этом году уже несколько восстановился после двухлетнего падения, - говорит экономист Бахтиёр Акобиров. - Параллельно с этим может увеличиваться внутреннее производство, активизироваться внутренний потребительский рынок. А все это в свое время приведет к росту сбора налогов и таможенных платежей, которые, как известно, составляют более 70% доходной части госбюджета.

Он отмечает, что в 2018 году власти ожидают доходы в размере 21 миллиарда сомони, из которых 14,7 миллиарда составляют налоговые поступления.

- Так что повысить зарплаты бюджетникам на 10-15% вполне реально, если эти средства поступят в запланированных объемах, - говорит Акобиров.

При этом он отмечает, что это, скорее, не повышение, а индексация.

- В течение двух последних лет зарплаты не увеличивались, цены и тарифы же за это период выросли почти на 14%, а национальная валюта обесценилась на 24%, - отмечает он.

- Учитывая инфляцию в стране за последние три года, фактически это бюджетная коррекция, которая не отразится на реальном повышении бюджетных зарплат, а лишь создаст видимость, - говорит экономист Сафар Арбатов. - Закон ведь о госбюджете на следующий год уже принят, и это факт. Эта корректировка однозначно отразится на рыке. Ближе к сентябрю подскочат цены на все, в том числе и на продукты питания, - уверен он.

С ним согласен и экономист Акбарали Саидов:

- Обещать можно все что угодно. Но нужно заметить, что неудержимо падающий курс сомони по отношению к доллару США сделает повышение зарплат «минусовым».

Экономист Саид Хабибов, говорит, что последнее увеличение заработной платы было в июле 2016 года, тогда минимальная заработная плата для всех отраслей была установлена в размере 400 сомони в месяц. По курсу на 01.07.2016 года 7,86 это составляло примерно 50 долларов США.

- Если произойдет увеличение на 15%, то минимальная зарплата достигнет 460 сомони, и если перевести на сегодняшний курс НБТ - 8,82, то в долларовом эквиваленте минимальная зарплата увеличится на 2 доллара и составит 52 доллара. То есть, в долларовом эквиваленте повышение составит всего 2%.

Конечно, не все регионы справятся с этим повышением и, скорее всего, понадобятся субсидии, - считает экономист. - При принятии бюджета на 2018 увеличении составило 7% от 2017, хотя не факт что за 2017 год бюджет будет исполнен по плану. Многие регионы имеют приличную задолженность по зарплате перед бюджетными учреждениями, однако не афишируют это.

По словам Хабибова, скорее всего вся надежда возложена на переводы мигрантов, которая за 9 месяцев этого года увеличилась на 18%.

- Но есть риски, что в 2018 году из-за чемпионата мира по футболу, денежные потоки мигрантов снизятся. Поэтому не факт, что в сентябре произойдет повышение, как это было в прошлый раз, - отмечает Саид Хабибов.