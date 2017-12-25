Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия отменит меры против американских СМИ, признанных иноагентами, в случае если Вашингтон снимет ограничения против RT и Sputnik. Об этом сообщает Газета.ру.

По ее словам, российские сенаторы с большим сожалением обсуждали законодательные ограничения против СМИ. Она отметила, что Россия не была их инициатором.

«В случае, если США отменят дискриминационные меры в отношении наших RT и Sputnik, мы незамедлительно сделаем то же самое», — рассказала Матвиенко на пресс-конференции.

Также она добавила, что «вводимые ограничения для деятельности СМИ-иноагентов будут пока применяться только в отношении средств массовой информации США».

Матвиенко пообещала, что действие закона не будет распространяться на те страны, где не нарушаются права российских СМИ.

Ранее в Совфеде заявили о возможности расширения перечня СМИ-иноагентов.