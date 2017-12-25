Уже в течение месяца в Душанбе работает «Дом моды» (ул. Тахмос, 377, «Наврузгох»). Для создания коллекций здесь используют национальные ткани в комбинации с современными материалами.

«О своем «Доме моды» мечтает каждый дизайнер. Мне для продвижения коллекций студии было недостаточно, и решили открыть «Дом моды» и нам предоставили площадку для реализации творческих идей», сказал дизайнер и модельер Хуршед Сатторов.

По его словам, таджикские национальные наряды гармонично сочетаются с элементами европейской одежды. Для платьев используются атлас и адрас, а дополняются, например, шелком и джинсовой тканью.

«На данный момент в «Доме моды» работает 10 человек, еще много женщин, которые вышивают на дому. Со временем будем расширяться, а число работников будет увеличиваться. Здесь будут шить на заказ оригинальные свадебные платья, например, с ручной вышивкой», - подчеркнул Сатторов.

Фото из личного архива Хуршеда Сатторова 1 /5

Модельер также отметил, что в будущем намерены проводить «модные» мероприятия.

«У нас план организовать Неделю высокой моды в Таджикистане под названием Novruz Fashion Week и пригласить именитых дизайнеров из стран Содружества и Европы. Показать всему миру наших дизайнеров и их работы», - сказал он.