Бизнесмена и племянника короля Аль-Валида, состояние которого оценивается в $16,8 млрд, задержали по подозрению в коррупции еще в ноябре. Одним из условий его освобождения называют выплату в размере $6 млрд, сообщает РБК.

Власти Саудовской Аравии требуют за освобождение от племянника короля Аль-Валида ибн Талала Аль Сауда ​как минимум $6 млрд, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

62-летнего принца задержали вместе с десятками других членов королевской семьи, чиновников и бизнесменов в начале ноября в рамках масштабной кампании по борьбе с коррупцией. Ею руководит кронпринц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. Саудовские власти сообщили мало информации об обвинениях, предъявленных задержанным. Известно, что Аль-Валида обвиняют в том числе в «отмывании денег, взяточничестве и вымогательстве».

Большинство задержанных поместили в импровизированную тюрьму — отель «Ритц-Карлтон» в Эр-Рияде.

Коронованные особы будут ждать суда в апартаментах отеля The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, одном из самых роскошных отелей страны. РБК

Аль-Валид через компанию Kingdom Holding Co. владеет долями в Twitter, Citigroup, Four Seasons Hotels & Resorts. Рыночная стоимость холдинга оценивается в $8,7 млрд, а все состояние принца — в $16,8 млрд. Акции Kingdom Holding Co. упали на 14% с момента его ареста.

Другие источники Wall Street Journal сообщили, что Аль-Валид считает выплату такого выкупа признанием вины, что приведет к уничтожению его финансовой империи, которую он строил в течение 25 лет. В переговорах он предлагает властям обменять свою свободу на «большую часть своего бизнеса», известно WSJ. Однако при этом Аль-Валид хотел бы остаться во главе Kingdom Holding Co.

«Он хочет настоящего расследования. Ожидается, что Аль-Валид доставит кронпринцу большие неприятности», — отметил близкий к задержанному бизнесмену источник WSJ.



В начале декабря саудиты раскрыли число привлеченных к ответственности в рамках антикоррупционной кампании: для дачи показания вызвали 320 человек, 159 из них поместили под стражу. Однако власти охотно выпускают задержанных за выплаты. Так, еще в конце ноября на свободу вышел принц Митаб бен Абдалла, он заплатил в рамках соглашения с властями более $1 млрд.​ Саудиты даже создали специальный счет, на который поступают средства задержанных. Ожидается, что таким образом власти получат от $50 ​млрд до 100 млрд.

