У особенных деток – особенные мамы. В минувшие выходные общественная организация «ИРОДА» провела новогодний ретрит для матерей, воспитывающих детей с особенностями в развитии, где они не только познакомились и обменялись опытом по воспитанию, но прошли мастер-класс по изготовлению праздничных благодарственных открыток.

Новогодняя встреча в узком составе - ретрит для матерей, воспитывающих детей с особенностями в развитии провела общественная организация ИРОДА (Инициатива Родителей Детей с Аутизмом) при финансовой поддержке таджикской диаспоры в Канаде, заблаговременно устроив новогоднюю акцию «Мамы Торонто - для мам Душанбе».

В этот день согласно программе участницы могли присоединиться к мастер-классу по изготовлению праздничных благодарственных открыток, участвовать в конкурсах и играх, побывать на аппетитном фуршете, потанцевать, а также получить подарки от благотворителей. В общем, мероприятие было очень разнообразным.

«Чувство вины, боль, растерянность, беспомощность - это лишь часть эмоций, которые переживают родители, узнав, что у ребенка аутизм. Особенно трудно в такой ситуации матерям, на плечи которых ложится основной груз проблем, связанных с воспитанием ребенка-аутиста, так как мужчины в основном, финансово обеспечивают семьи, а матерям приходится больше времени проводить с ребенком, - рассказывает организатор мероприятия, директор ОО «ИРОДА» Лола Насриддинова.

Поэтому «ИРОДА» решила организовать этот новогодний вечер именно для мам и кстати, подобное мероприятие проводится в нашей стране впервые. По словам Лолы, Ассоциация родителей детей с аутизмом насчитывает почти 200 членов, но прийти на мероприятие смогла только часть из них.

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«Именно таким матерям нужна комплексная психологическая, педагогическая, консультативная помощь, чтобы преодолеть страхи, сомнения и двигаться дальше. Мы решили собрать здесь матерей, чтобы они сегодня на время забыли о своих проблемах и отдохнули, ведь они это заслуживают».

Мероприятие прошло очень продуктивно: на мастер-классе мамочки изготовили своими руками новогодние открытки, в которых написали свои пожелания друг другу, организаторам, партнерам и спонсорам. Некоторые написали пожелания себе самим, и это тоже хороший результат, чтобы двигаться дальше.

Кстати, на днях члены Социального инклюзивного клуба подростков и молодых людей с аутизмом и другими особенностями развития при ОО «ИРОДА» при поддержке полиграфической фирмы «ЭКОпринт» подготовили первые поздравительные электронные и печатные открытки, которые ребята сделали сами на уроках профессиональной подготовки.

Если вам нужны открытки, чтобы поздравить кого-нибудь с Новым годом, можете смело обращаться в ОО «ИРОДА», которая предоставит вам качественную полиграфическую продукцию или открытки, сделанные своими руками - hand made.