Сегодня в программе: Приговор главе ячейки ИС в Таджикистане; новые правила паломничества для граждан Таджикистана; негативные последствия запрета NGN; выборы главы таджикских демократов в Душанбе и др.
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