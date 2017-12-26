АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 26 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

26 декабря в Москве пройдет неформальная встреча глав государств СНГ

26 и 27 декабря в Душанбе пройдут товарищеские матчи между национальными сборными Таджикистана и Турции по футзалу. Начало в 14.00

С 26 по 31 декабря "Новогодняя сказка" в ДРЦ "Аладдин" (ТЦ "Душанбе Мол", Ашан). Время проведения: в 12:00 и в 16:00 (2 раза в день)

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 26 ДЕКАБРЯ

2007 - В Душанбе полностью сгорело здание главного корпуса Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибн Сино.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 26 ДЕКАБРЯ

1926-1996 года – родился переводчик Шамси Собир.

1935-2000 года – родился ученый Зулфикор Абдусатторов

1956 года – родился режиссёр театра, заслуженный артист Таджикистана Шавкат Халилов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 26 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Облачно, в долинах дождь, в отдельных горных районах осадки (дождь, снег), днем местами сильные. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью и днем 4-9 тепла, в горах ночью -1+4, днем 0-5 тепла.

По Хатлонской области- Облачно, преимущественно без осадков, во второй половине дня дождь. Ветер западный 3-8, местами усиление до 19-24 м/с, с пыльной бурей и мглой. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 12-17 тепла, в предгорьях ночью 4-9 тепла, днем 8-13 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области- Облачно, осадки (дождь, снег). Ветер западный 4-9 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 0-5 мороза, местами до 2-7 тепла, днем 5-10 тепла, по ВГБАО ночью 16-21 мороза, местами до 24-29 мороза днем 3-8 мороза.

По районам республиканского подчинения - Облачно, в долинах ночью преимущественно без осадков, днем дождь, в отдельных горных районах осадки (дождь, снег), днем местами сильные. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 11-16 тепла, в горах ночью -2+3, днем 2-7 тепла.

По городу Душанбе - Облачно, ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 13-15 тепла.

По городу Худжанд - Облачно, дождь. Ветер западный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 6-8 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Облачно, без осадков, лишь к концу дня дождь. Ветер западный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с, мгла. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 14-16 тепла.

По городу Хорог – Облачно, осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 7-9 тепла.