Глава Налогового комитета РТ считает, что налоги с таких сервисов как Google, Apple, Microsoft, Facebook, eBay, Aliexpress, Yahoo и др. могут ощутимо пополнить бюджет.

«Настало время принять необходимые меры для регулирования всех действий, осуществляемых через Интернет. Нужно внести изменения в налоговое законодательство, предусматривающие уплату НДС для иностранных компаний, которые предоставляют услуги в электронной форме физическим лицам», - говорится в письме председателя налогового комитета РТ Нусратулло Давлатзода на имя президента страны Эмомали Рахмона.

В письме, которое оказалось в распоряжении «АП», Давлатзода отмечает, что введение такого налога станет дополнительным поступлением в бюджет.

Глава Налогового комитета предлагает взымать налог с иностранных компаний, которые предоставляют электронные услуги, на примере России, где «Google и еще 100 международных компаний платят налоги».

По словам Давлатзода, «налоги сервисов Google, Apple, Microsoft, Facebook, eBay, Aliexpress, Yahoo, Bing и др. за три месяца этого года пополнили бюджет России на 2 млрд рублей».

Нусратулло Давлатзода отмечает, что «в Таджикистане электронная сфера деятельности не контролируется».

«В это же время, люди покупают авиабилеты, игры, книги, бронируют гостиницы, и приносят прибыль иностранным компаниям, однако, из-за несовершенства нашего законодательства, их невозможно облагать налогами», - отмечает Давлатзода.

В качестве примера он приводит такие сайты интернет-магазинов, как mango.tj, volna.tj, megamag.tj, duexpress.tj.

В письме также приводится, что «в данный момент упали налоги на международную голосовую связь из-за звонков NGN, а также из-за того, что люди пользуются такими мессенджерами, как Wechat, Viber, OK, VK.

«Есть необходимость проконтролировать эти сервисы и увеличить стоимость за пользование ими и этим пополнить бюджет Таджикистана», - отмечает Давлатзода.

В письме также говорится о контроле трансфера денег в оффшорные зоны. Глава Налогового комитета предлагает пересмотреть соглашения с 32 странами о предотвращении двойного налогообложения.

Также глава Комитета предлагает увеличить стоимость «на получение разрешения на деятельность».

По его словам, на данный момент, чтобы получить такое разрешение, необходимо оплатить 500 сомони.

«Небольшая стоимость и разрешения на закрытие деятельности. Необходимо увеличить стоимость разрешения, в том числе для лиц, которые занимаются строительством, страхованием, топливо-заправочным бизнесом, частной медициной и другим», - предлагает Давлатзода.