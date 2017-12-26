Хатлонский областной суд приговорил жителя города Душанбе к 20 годам лишения свободы за организацию экстремистской группировки. Защита и близкие не согласны с приговором суда.

26-летний Умар Мирзоев был признан судом виновным по 7 статьям УК РТ (терроризм, организация экстремистского сообщества, наемничество, привлечение граждан в преступную организацию, призыв к свержению конституционного строя и др.) и приговорен к 20 годам лишения свободы.

«Мы не согласны с приговором суда и подали кассационную жалобу в Верховный суд страны, сообщил «АП» адвокат осужденного Шерали Карахонов.

Согласно предварительному следствию, Умар Мирзоев руководил планированием нескольких террористических атак на территории Таджикистана.

По словам источника в правоохранительных органах, он организовал террористический группировку из числа трудовых мигрантов на территории города Тольятти РФ.

«Мирзоев начал свою экстремистскую деятельность в 2014 года. Его завербовали путем социальных сетей и в 2015 году он начал создавать на территории Таджикистана ячейку ИГИЛ. Он обещал четверым завербованным мигрантам, которые вернулись на родину, денежное вознаграждение взамен проведения террористического акта на территории республики. Однако эти мигранты были задержаны правоохранительным органами Таджикистана и были приговорены к различным тюремным срокам. В ходе предварительного расследование по уголовному делу в отношение этих четверых мигрантов следствию удалось установить имя организатора и заказчика, коим и оказался Умар Мирзоев. По просьбе Таджикистана Мирзоев был задержан ФСБ РФ и экстрадирован в РТ», - сообщил источник в правоохранительных органах.

Адвокат Мирзоева сказал, что в ходе предварительного расследования и судебного рассмотрения этого дела его подзащитный не признал себе виновным.

«В ходе суда все четверо раннее осужденных, которые проходили как свидетели по уголовному делу в отношении Умара Мирзоева, отказались от прежних показаний. Мой подзащитный подтверждает, что с этим осужденными он раза два встречался в РФ, но никаких указаний для совершения терактов на территории РТ он им не давал. Поэтому мы считаем приговор несправедливым и обжаловали его в кассационном порядке в Верховном суде страны», - отметил Карахонов.