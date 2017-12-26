Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка выбрал словом 2017 года «реновацию». На втором месте списка — «биткоин», на третьем — «хайп», сообщает CA-News.

В рейтинг также вошли слова «токсичный», «баттл», «допинг», «криптовалюта», «фейк», «безвиз» и «домогательство/харассмент».

Кроме того, экспертный совет составил топ-15 авторских неологизмов, или протологизмов. Здесь на первом месте стоит слово «домогант», на втором — «гоп-политика», а на третьем — «зломенитый».

Акция с целью выбора «Слова года» проводится в разных странах мира. В России конкурс проводится с 2007 года по инициативе Михаила Эпштейна. «Слово года» выбирается экспертным сообществом, включающим лингвистов, педагогов, писателей и журналистов.

В англоговорящих странах, например, «Слово года» выбирается несколькими организациями независимо друг от друга. Так, по версии словаря английского языка Merriam-Webster, известного как «словарь Уэбстера», словом 2017 года стало «феминизм». Редактор словаря Питер Соколовский рассказал, что это слово чаше всего искали в течение уходящего года. По его словам, рост запросов по сравнению с 2016 годом составил около 70%.

По версии толкового словаря Collins Dictionary словом года было признано словосочетание «фейковые новости» (fake news), говорится на его сайте. Как отмечается в сообщении, запросов на него возросло на 356% по сравнению с 2016 годом. Collins определяет слово «фейковые новости», как «ложную, часто сенсационную, информацию, которая распространяется под видом новостей».