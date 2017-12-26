В новогодние каникулы вес набирают почти все. Причем если большинство поправляется на 0,5-1 кг, отдельные «счастливчики» могут прибавить 2,5-5 кг. Несколько простых приемов помогут минимизировать ущерб и не поправиться в новогодние праздники.

1. Осознайте, что новогодняя ночь - не единственная возможность наесться. 31 декабря – это всего лишь один из 365 дней в году. Ужин в этот вечер может быть торжественнее, чем обычно, но совсем не обязательно более обильным.

2. Высыпайтесь. Доказано, что при недосыпе возникает дисбаланс нескольких гормонов, отвечающих, в том числе, за аппетит и чувство насыщения, в результате чего невыспавшийся человек переедает. Так что не стоит ночами напролет читать книжки и сидеть за компьютером — если утром не нужно на работу, это еще не значит, что сном можно пренебречь.

3. Поешьте перед застольем. Весь день ограничивать себя в пище перед застольем, надеясь таким образом скомпенсировать предстоящие излишества, — плохая идея. Сильно проголодавшись и, к тому же, чувствуя себя вправе есть все, что хочется, за праздничным столом вы не ограничитесь куриной грудкой и салатом из овощей. Вывод? За 3 часа до праздничной трапезы немного перекусите, а прямо перед ней съешьте яблоко и выпейте стакан воды.

4. Пока готовите и накрываете стол, жуйте жевательную резинку. Логика проста: когда во рту жвачка, вам вряд ли захочется отправить туда же пару ложек оливье, оставшуюся от багета горбушку или кусок копченой колбасы. А ведь перечисленные «мелочи» в совокупности потянут примерно на 300 ккал. Если жвачка вызывает у вас аппетит, замените ее ломтиками свежих хрустящих овощей: у вас под рукой должны быль палочки чищеной моркови и стеблевого сельдерея.

5. В ресторане заказывайте первым. По подсчетам специалистов из Техасского университета, обедая или ужиная в ресторане, мы получаем с пищей больше жира (в среднем на 16 г) и набираем дополнительные 250 ккал. Причем такое нередко происходит и с убежденными сторонниками здорового образа жизни. Почему вместо рыбы на гриле и легкого овощного салатика вы вдруг попросили подать баранину с картошкой фри и двойной латте с куском торта? Да потому что кто-то за вашим столиком уже эти блюда заказал, утверждают психологи из Центра снижения веса Structure House. В ресторанах мы часто едим что-то за компанию. Хотите этого избежать — сделайте заказ первым.

6. Практикуйте выборочный подход. Праздничный стол опасен для талии по трем причинам. Во-первых, красиво оформленные блюда возбуждают аппетит больше, чем обычные. Во-вторых, хочется попробовать все, что есть. И наконец, по данным исследований Университета Пенсильвании, разнообразная пища сбивает человека с толку и ему сложнее представить, много или мало он съел. Чтобы решить эту проблему, осмотрите предварительно накрытый стол, выберите несколько блюд, которые хочется больше всего, и не притрагивайтесь к другим.

7. Не начинайте с алкоголя. Совсем не выпить на праздники — мало у кого получится. Да диетологи на этом и не настаивают. Главное — ограничиться небольшой порцией спиртного и уже после того, как поели. Алкогольные напитки не только калорийны — они еще и отпускают тормоза. Выпив шампанского на голодный желудок, вы будете намного хуже контролировать, что и в каких количествах кладете себе на тарелку.

8. Двигайтесь. Уговорить себя заниматься фитнесом на каникулах удается далеко не каждому. Но сжигать калории можно весело: танцуйте, учувствуйте в конкурсах. Не стоит недооценивать и обычные прогулки: за час быстрой ходьбы по пересеченной местности, да еще в зимней одежде, можно сжечь 250-400 ккал. На прогулку советуем взять с собой плеер. Ученые из Университета Фэрли Дикинсона в ходе недавнего эксперимента обнаружили: те, кто слушают во время прогулки музыку, и шагают бодрее, и дистанцию проходят больше, и худеют быстрее тех, кто гуляет в тишине.