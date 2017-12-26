Приезжий из Таджикистана задержан по подозрению в участии в нападении на охранников здания Российского союза правообладателей в центре столицы, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Издание отмечает, что инцидент произошел в середине сентября текущего года в Архангельском пер. Двое приезжих из Курской области, работающие контролерами-охранниками в здании Российского союза правообладателей, подверглись нападению четверых неизвестных.

Издание отмечает, что злоумышленники ударили одного мужчину ножом в живот, а другому отрезали левое ухо. Потерпевших доставили в больницу.

«В понедельник, 25 декабря, установлен первый подозреваемый: 25-летний уроженец Таджикистана. Мужчину задержали, против него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью», - сказал собеседник агентства.

По словам источника, полиция устанавливает соучастников нападения на охранников.

Напомним, в ноябре в интернет попало видео, где молодой парень из Таджикистана, войдя в здание Управления ФСБ на Литейном в Санкт-Петербурге, наносит удар кулаком в затылок сотруднику федеральной службы.

После этого нападения 26-летний Муртазо Махмудзода был помещен в психиатрическую больницу.

Видео о том, как происходит драка между молодым человеком и сотрудником ФСБ было размещено на YouTube 21 ноября, там отмечается, что видеозапись случившегося опубликовал телеграмм-канал «Хороший» (@horoshy).

О том, что ее сын попал в психиатрическую больницу, его мать, Робия Шарипова, узнала буквально на днях. Она обратилась в редакцию «Азия-Плюс», чтобы рассказать, что ее сын никогда не страдал психическими расстройствами, учился на отлично и всегда защищал слабых.

О том, что рассказала мать задержанного гражданина Таджикистана, можно прочитать на сайте migrant.news.tj.