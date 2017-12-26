По инициативе группы коллег на могиле безвременно ушедшего из жизни таджикского журналиста Даврона Гуфронова установлена надгробная плита.
Журналисты при поддержке Союза журналистов Таджикистана навестили могилу Даврона и установили на ней памятную плиту.
По словам председателя СЖТ Зинатулло Исмоилзода, у Даврона остался сын - четырехлетний Исо, который после смерти отца нуждается в поддержке.
«С этой целью открыт банковский счет на имя Зайнуры Рахмоновой - супруги нашего покойного коллеги, на который журналисты и другие представители гражданского общества могут внести свой вклад», - отметил глава СЖТ.
Даврона Гуфронова не стало 24 сентября этого года: он ушел из жизни в результате инсульта в возрасте 43 лет.
Даврон начинал свою журналистскую деятельность с Таджикского радио, в начале 2000-х годов работал спортивным обозревателем в газете «Точикистон». Затем несколько лет работал спортивным обозревателем в медиагруппе «Азия-Плюс», позже - в информационном агентстве «Озодагон».
Все, кто хочет помочь семье нашего покойного коллеги, просим обратить внимание на реквизиты.
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Читатель3 часа назад
Благодарность читателей журналистам за установку памятной плиты хотя и очень скромной. Почему написано, что при поддержке СЖТ (Союза журналистов Таджикистана). В этом конкретном случае в чем выражается поддержка СЖТ.
Замечания к фото: 1. Почему на кладбищу пришел человек в галстуке и с белой сорочкой. Кто это?
2. Почему не видно муллы. При установке и после установки памятной плитки надо было в обязательном порядке прочитать оят и дуо.
3. Обычно, чтобы не беспокоит дух усопшего, жена не посещает могилу мужа.