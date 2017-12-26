Таджикский спортсмен Шаббос Негматуллоев завоевал золотую медаль на международном турнире в Казахстане. Бронза - у Шоиры Зулкайнаровой.

С 19 по 24 декабря в Караганде (Казахстан) прошел традиционный международный турнир по боксу памяти Галыма Жарылгапова. В этом году турнир прошел уже в 34-й раз и в нём участвовали 190 боксёров из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, России и Индии.

Мужчины соревновались в 10 весовых категориях, женщины в 5.

Нашу республику в соревнованиях представляли 6 боксеров под руководством заслуженного тренера РТ Аббоса Негматуллаева. Это Шаббос Негматуллоев (81 кг., г.Душанбе, спортклуб «Локомотив»), Шоира Зулкайнарова (60 кг., г.Душанбе, спортклуб «Локомотив»), Оятулло Якубов (60 кг., г.Душанбе, спортклуб «Локомотив»), Ораз Авзалшоев (56 кг., ГБАО), Файзен Рахматшоев (52 кг., ГБАО) и Бахтиёр Мирзомухаммад (75 кг., г.Душанбе, спортклуб «Локомотив»).

Лучший результат среди спортсменов Таджикистана показал Шаббос Негматуллоев. В первом бою он выиграл участника последней Олимпиады, спортсмена из Киргизии. В четвертьфинале он одолел боксера из Астаны. В полуфинале по явным преимуществам во втором раунде Шаббос победил другого боксера из Казахстана. В финальном бою Негматуллоев выиграл чемпиона Узбекистана 2017 года Козимбека Мардонова.

Единственная представительница Таджикистана в женском разделе - Шоира.Зулкайнарова дошла до полуфинала и, проиграв в спорном бою спортсменке из Казахстана, заняла третье место.

Среди остальных таджикских боксеров неплохо выступили Ораз Авзалшоев и Файзен Рахматшоев. Оба спортсмена выиграли свои первые два боя, и затем уступили соперникам в поединке за выход в полуфинал.

Отметим, заслуженный тренер Казахской ССР Галым Жарылгапов руководил Карагандинской областной федерацией бокса с 1962 по 1968 год, был председателем областного Комитета физкультуры и спорта.

Турнир, посвящённый его памяти, ежегодно собирает лучших казахстанских и зарубежных спортсменов.