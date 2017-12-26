В Кыргызстане режиссером Суйуном Откеевым снят первый детский фантастический фильм «Жетикс», сообщает портал Kloop.kg. Его прокат в кинотеатрах республики начнется 18 января наступающего года, пишет ИА Фергана.

«Мы провели мониторинг в Центральной Азии и выяснили, что нет детских фантастических фильмов. Они не снимались со времен Советского союза. Вот мы и решили сделать первый шаг», — сказала Аймончок Кошуева, пиар-менеджер компании «Медиастар Продакшн», занимавшейся производством картины. Создатели фильма готовы к съемкам второй части, если первая будет иметь успех у зрителей.

Съемки фильма продолжались 5 месяцев на южном берегу озера Иссык-Куль. По сюжету, 32 ребенка пропадают в горной сельской местности. Милиция, пытаясь их найти, вводит комендантский час, а местные власти собирают команду из пяти ребят, обладающих фантастическими способностями. Команда детей-спасателей получает название «Жетикс».

«Шумкар двигается со скоростью света, мальчик по прозвищу «600» способен двигать предметы, Карлыгаш запросто даст фору любому первоклассному хакеру. Они с друзьями объединяются ради спасения детей. Но действовать нужно быстро, так как с каждым днем пропадают все больше детей», — говорится в анонсе фильма. Ребятам предстоит сразиться с инопланетянами.

Следует отметить, что в других постсоветских республиках Центральной Азии отдельными режиссерами также предпринимались попытки развития детского кинематографа. Например, в Узбекистане анимационные фильмы для детей делает режиссер Дмитрий Власов. В 1999-ом году его работа «Заяц Топотун» была представлена на Фестивале детского анимационного кино «Золотая рыбка», а на международном фестивале анимации «КРОК-2004» его фильм «Гончар» получил приз компании Canon «За верность традиции в искусстве анимации».

В 2008-м году в Казахстане занялись съемками продолжения довольно известного советского фильма о казахском подростке «Меня зовут Кожа». Советский фильм в 1967-ом году получил спецприз Каннского кинофестиваля. Однако продолжение — оно называлось «Меня тоже зовут Кожа» — такого успеха не снискало. В 2012-2013 годах вышли фильмы «Меч победы» Асии Сулеевой и «Каникулы Камбара» Ержана Нурмухамбетова. Режиссеры при создании фильмов обратились к старым наработкам советского детского кино, добавив к ним современные технологии. А режиссер Ахат Ибраев снял целый детский киносериал – «Санжар мен Кайсар».

В прошлом году в Таджикистане вышел фильм для детей «Афсонаи хоб»(«Сказка на ночь»). О намерении создать фильм о ребенке, взрослеющем в условиях гражданской войны, рассказывала в интервью «Фергане» молодой таджикистанский режиссер Аниса Сабири.



