Депутат нижней палаты парламента Таджикистана Джаббор Ахмедов сегодня на заседании предложил часть «дорожного налога» направить в местные бюджеты, а не только в госбюджет Таджикистана, как практикуется сегодня.

«Ремонт дорог местного значения, в основном, осуществляются за счет бюджета городов и районов, но налог для пользователей автомобильных дорог полностью перечисляется в республиканский бюджет и это, в свою очередь, создает проблемы для местных органов государственной власти», - отметил депутат.

Данное предложение депутата поддержал спикер Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Шукурджон Зухуров.

Он подчеркнул, что при подготовке параметров госбюджета страны на 2019 год необходимо участь предложение депутата.

В конце прошлого года Минфин страны заявил, что если бы "дорожный" налог был отменен в 2017 году, как планировалось ранее, то в государственный бюджет не поступило бы 360 млн. сомони. Тогда же финансовое ведомство предложило отмену вышеназванного налога отложить до начала 2018 года.

Сегодня парламентарии приняли решение не отменять вышеназванный налог до конца 2020 года.

Напомним, еще в 2012 году во время обсуждения и принятия нового Налогового кодекса было объявлено, что налог на использование автодорог будет снижен с января 2015 года, а в последующем и вовсе упразднен.

В своем послании парламенту Таджикистана от 23 апреля 2014 года президент республики Эмомали Рахмон также заявлял, что налог с пользователей автомобильных дорог также будет сокращён с первого января 2015 года, а с первого января 2017 года полностью будет упразднён.

Следует отметить, что в доходной части республиканского бюджета 2018 года доход от налога с пользователей автомобильных дорог установлен в размере 360 млн. сомони.

По словам заместителя министра финансов Таджикистана Мехринамо Джонмахмадовой от данного налога планируется поступление в доходную часть госбюджета страны на 2019 год 375 млн. сомони, данная сумма в 2020 году составит 390 миллионов сомони.

Отметим, что компании, которые занимаются куплей-продажей, платят дорожный налог в размере 0,25% от суммы продажи товара без НДС (ежемесячно). Компании, которые занимаются помимо купли-продажи еще и предоставлением услуг, платят 1% от 70% суммы услуг без НДС (ежемесячно).

Частные автомобилисты не оплачивают налог для пользователей автомобильных дорог, они оплачивают налог на транспорт.