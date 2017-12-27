Сотрудниками милиции по подозрению в поджоге жилого дома задержана 41-летная жительница Файзабадского района, сообщает официальный сайт МВД Таджикистана.
Сообщается, что женщина 24 декабря тайно проникнув в дом своего бывшего мужа - 47-летнего жителя Душанбе, подожгла жилье.
Общий ущерб от пожара составил 8 тыс. сомони, - сообщает источник.
В отношении задержанной женщины возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
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ShaITan7 часов назад
kakie strasti))))
Si ShaITan2 часа назад
"женская месть" опасная штука