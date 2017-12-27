В минувшую пятницу, выступая с посланием к парламенту 22 декабря, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обвинил бывшего министра внутренних дел Адхама Ахмедбаева в измене и предательстве. Источники сообщили о том, что экс-главу МВД лишили звания генерала и поместили под домашний арест, сообщает CA-News.

«Вы знаете, где сейчас ходит за свое предательство и измену бывший министр МВД Ахмедбаев? Моя совесть не приняла того, что он, будучи министром Узбекистана, стал предателем и присоединился к одной группе… Я сорвал погоны с двух генералов. Тоже мне, генерал-лейтенанты!», – сказал президент Мирзиёев.

Адхам Ахмедбаев был уволен с должности министра МВД Узбекистана 4 января текущего года. Ранее местные СМИ сообщали о том, что после увольнения Ахмедбаев был назначен на должность госсоветника президента по политико-правовым вопросам.

Близкие Ахмедбаева сообщили, что в марте он был отправлен рядовым преподавателем в Академию МВД Узбекистана. Однако собеседник, представившийся помощником ректора Академии МВД, сообщил о том, что Адхам Ахмедбаев отправлен на пенсию.

25 декабря один из узбекских чиновников, состоявший в близких отношениях с Ахмедбаевым, сообщил на анонимных условиях о том, что экс-глава МВД был лишен звания генерала и взят под неофициальный домашний арест.

«В феврале бывший министр был понижен до звания полковника. Официально его отправили на пенсию, неофициально – его передвижение находится под контролем. Он находится под наблюдением силовых структур в рамках уголовного дела, возбужденного против бывшего заместителя председателя СНБ Шухрата Гулямова. Заявления о том, что Ахмедбаев бежал из Узбекистана, безосновательны, – сообщил источник.

Один из чиновников узбекского правительства сказал, что Ахмедбаев попал под гнев президента, так как по поручению бывшего первого заместителя председателя Службы национальной безопасности Шухрата Гулямова следил за главой государства и членами его семьи.

