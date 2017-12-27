В Душанбе прибывает с гастролями цирк из Узбекистана. Труппа ташкентского цирка привезет с собой различных дрессированных животных - обезьян, собак, лам и пони. Труппа,состоящая из более 15 цирковых артистов, должна приехать в таджикскую столицу сегодня, сообщили "АП" в Госцирке.

Первое представление программы цирка Узбекистана состоится 31 декабря в Государственном цирке в Душанбе. Начало в 14:00. Гастроли пройдут только в Душанбе, они продлятся месяц. Стоимость билета будет составлять от 30 до 80 сомони. Дети до трех лет могут посетить программу бесплатно, сообщили «АП» в Госцирке.

Представления узбекского цирка состоятся в рамках культурно-гуманитарного сотрудничества между Таджикистаном и Узбекистаном.

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