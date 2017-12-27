Национальный банк Таджикистана опровергает появившуюся в СМИ информацию о создании правительством рабочей группы по оздоровлению банков.

Как сообщает пресс-центр НБТ, информация в некоторых СМИ о создании правительством страны рабочей группы по оздоровлению банков не соответствует действительности.

«Национальный банк Таджикистана, являющийся компетентным органом, регулирующим деятельность кредитных организаций, был бы оповещен в случае создания такой рабочей группы», – отмечается в заявлении Нацбанка.

НБТ просит СМИ впредь готовить материалы, опираясь на официальные источники, и не допускать публикацию недостоверной информации, тем более, когда это касается решений и постановлений правительства.

«В случае повторения публикации недостоверной информации в СМИ, НБТ, с целью выявления источников информации, на которые ссылаются СМИ, будет решать вопрос в судебном порядке», – говорится в сообщении.

Речь идет об информации, которая вчера, 26 декабря, была опубликована на сайте Радио «Озоди» и растиражрована со ссылкой рядом СМИ, в том числе и "Азия-Плюс".

В информации радио со ссылкой на источник в банковской структуре отмечалось, что рабочую группу, которая сосредоточится на вопросе вывода из кризиса двух проблемных банков – «Агроинвестбанка» и «Таджиксодиротбанка», возглавит глава парламентского комитета по финансам и экономике Шариф Рахимзода. Однако сегодня данная информация удалена с сайта Радио «Озоди».

Напомним, ранее Эмомали Рахмон, выступая с ежегодным обращением парламенту страны 22 декабря, поручил разработать в кратчайшие сроки дополнительный план мероприятий по оздоровлению деятельности двух системообразующих банков страны - «Таджиксодиротбанка» и «Агроинвестбанка».

Проведенные ранее соответствующие мероприятия президент назвал неудовлетворительными.

Национальному банку Таджикистану президент поручил реформировать денежно-кредитную систему, и в целом банковский сектор, используя опыт развитых стран мира.

«Одним из главных тормозов, препятствующий экономическому развитию страны, является несовершенная банковская и денежно-кредитная система», - заявил тогда президент.