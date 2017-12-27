Таджикистанцы к запретам привыкли, но этот год выдался особенно урожайным: нам запретили громко плакать во время похорон и есть на поминках, гвозди стали продавать по паспортам, а позвонить по NGN-связи теперь невозможно, потому что тоже запретили.

Запрет: готовить еду на похоронах и поминках

Причина запрета: в целях экономии

Пожалуй, самым обсуждаемым законом, который приняли в этом году, стали поправки к Закону «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов». Помимо новой порции запретов – сокращение количества мероприятий в честь свадеб, рождения ребенка – в нем таджикистанцам предписали изменить проведение траурных мероприятий. Традиционный плов во время проведения похорон и поминальных мероприятий на третий день, сороковой и годовщину смерти попал под запрет. И вообще, готовить еду или забивать скот во время проведения всех траурных мероприятий с августа 2017 года нельзя.

Запрет: покупать гвозди и другие металлические изделия без паспорта

Причина запрета: в целях предотвращения терактов

Этот запрет ввели тихо и мирно, без каких-либо обсуждений. Просто люди в один прекрасный день пришли на строительный рынок за товарами и обнаружили, что продавать им гвозди, гайки, болты и прочие металлические изделия без паспортов торговцы отказываются. Такие покупки теперь можно совершать только при предъявлении документа, информацию из которого продавцы вносят в зарегистрированный в местном ОМВД журнал. Чем регулируется это нововведение – указом, постановлением или ведомственной инструкцией – неизвестно, но радио «Озоди» со ссылкой на МВД отмечает, что распоряжение о запрете реализации некоторых видов стройматериалов без паспорта издано с целью предотвращения террористических атак в стране.

«Очень часто террористы при изготовлении бомб используют гвозди и болты, а покупают эти материалы на рынке», - сказали «Озоди» в МВД.

Запрет: проводить торжественную линейку по случаю окончания школы

Причина: в целях экономии

В этом году с праздником по случаю окончания школы в Таджикистане полностью распрощались. Если до этого года в школах устраивали хотя бы торжественную линейку в честь «Звонка зрелости», то теперь даже это запрещено. Накануне окончания учебного года Минобрнауки предусмотрительно сообщило, что если в школах пройдет торжественная линейка, то директоров и учителей будут наказывать согласно Трудовому кодексу – выговорами или увольнением. Тогда представители министерства говорили журналистам, что к ним опять обратились родители, которые рассказали, что в некоторых школах уже начали собирать деньги на виньетки, подарки учителям. И в министерстве решили «окончательно прекратить эти поборы».

Запрет: международные почтовые экспресс-службы

Причина: необходимость лицензирования

В июне этого года Служба связи опечатала офисы всех международных почтовых служб - DHL, UPS, TNT, Pony Express. Спустя несколько дней Служба распространила заявление, где говорилось о том, что деятельность иностранных почтовых служб приостановлена в силу новых правил – то есть необходимости лицензирования.

После приостановки работы всех международных компаний, предоставляющих экспресс-услуги, в Таджикистане единственным и безальтернативным оператором международного сервиса экспресс-доставки почтовой корреспонденции стала «Почтаи точик» - с 1994 года член Всемирного почтового союза. А служба экспресс-доставки EMS (Express Mail Service) Tajikistan является структурным подразделением в составе «Почтаи точик».

При этом представители международных почтовых служб указывают, что их попытки получить лицензию оказались безрезультатными, они до сих пор не могут получить добро на работу в Таджикистане.

Запрет: NGN-связь

Причина: неизвестна

В декабре все сотовые операторы и интернет-провайдеры в Таджикистане получили письмо от Службы связи при правительстве Таджикистана с поручением отключить NGN-телефонию. Почему компании должны отказаться от востребованной связи – в этом письме чиновники не объяснили, однако чуть раньше – в сентябре - Налоговый комитет Таджикистана направил письмо в адрес президента страны, в котором обосновывает целесообразность блокировки мессенджеров и NGN. В этом письме было сказано, что львиная доля международных переговоров осуществляется через мобильные операторы и интернет-мессенджеры Viber, IMO и Skype. Этот факт, по данным налоговиков, стал причиной снижения объема налоговых выплат и доходности бюджета. Это письмо поступило в президентскую администрацию 2 октября 2017 года, до сих пор официального ответа высокопоставленных чиновников на поступившее предложение не последовало. Но NGN уже отключили.