Таджикистанцы к запретам привыкли, но этот год выдался особенно урожайным: нам запретили громко плакать во время похорон и есть на поминках, гвозди стали продавать по паспортам, а позвонить по NGN-связи теперь невозможно, потому что тоже запретили.
Запрет: готовить еду на похоронах и поминках
Причина запрета: в целях экономии
Пожалуй, самым обсуждаемым законом, который приняли в этом году, стали поправки к Закону «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов». Помимо новой порции запретов – сокращение количества мероприятий в честь свадеб, рождения ребенка – в нем таджикистанцам предписали изменить проведение траурных мероприятий. Традиционный плов во время проведения похорон и поминальных мероприятий на третий день, сороковой и годовщину смерти попал под запрет. И вообще, готовить еду или забивать скот во время проведения всех траурных мероприятий с августа 2017 года нельзя.
Запрет: покупать гвозди и другие металлические изделия без паспорта
Причина запрета: в целях предотвращения терактов
Этот запрет ввели тихо и мирно, без каких-либо обсуждений. Просто люди в один прекрасный день пришли на строительный рынок за товарами и обнаружили, что продавать им гвозди, гайки, болты и прочие металлические изделия без паспортов торговцы отказываются. Такие покупки теперь можно совершать только при предъявлении документа, информацию из которого продавцы вносят в зарегистрированный в местном ОМВД журнал. Чем регулируется это нововведение – указом, постановлением или ведомственной инструкцией – неизвестно, но радио «Озоди» со ссылкой на МВД отмечает, что распоряжение о запрете реализации некоторых видов стройматериалов без паспорта издано с целью предотвращения террористических атак в стране.
«Очень часто террористы при изготовлении бомб используют гвозди и болты, а покупают эти материалы на рынке», - сказали «Озоди» в МВД.
Запрет: проводить торжественную линейку по случаю окончания школы
Причина: в целях экономии
В этом году с праздником по случаю окончания школы в Таджикистане полностью распрощались. Если до этого года в школах устраивали хотя бы торжественную линейку в честь «Звонка зрелости», то теперь даже это запрещено. Накануне окончания учебного года Минобрнауки предусмотрительно сообщило, что если в школах пройдет торжественная линейка, то директоров и учителей будут наказывать согласно Трудовому кодексу – выговорами или увольнением. Тогда представители министерства говорили журналистам, что к ним опять обратились родители, которые рассказали, что в некоторых школах уже начали собирать деньги на виньетки, подарки учителям. И в министерстве решили «окончательно прекратить эти поборы».
Запрет: международные почтовые экспресс-службы
Причина: необходимость лицензирования
В июне этого года Служба связи опечатала офисы всех международных почтовых служб - DHL, UPS, TNT, Pony Express. Спустя несколько дней Служба распространила заявление, где говорилось о том, что деятельность иностранных почтовых служб приостановлена в силу новых правил – то есть необходимости лицензирования.
После приостановки работы всех международных компаний, предоставляющих экспресс-услуги, в Таджикистане единственным и безальтернативным оператором международного сервиса экспресс-доставки почтовой корреспонденции стала «Почтаи точик» - с 1994 года член Всемирного почтового союза. А служба экспресс-доставки EMS (Express Mail Service) Tajikistan является структурным подразделением в составе «Почтаи точик».
При этом представители международных почтовых служб указывают, что их попытки получить лицензию оказались безрезультатными, они до сих пор не могут получить добро на работу в Таджикистане.
Запрет: NGN-связь
Причина: неизвестна
В декабре все сотовые операторы и интернет-провайдеры в Таджикистане получили письмо от Службы связи при правительстве Таджикистана с поручением отключить NGN-телефонию. Почему компании должны отказаться от востребованной связи – в этом письме чиновники не объяснили, однако чуть раньше – в сентябре - Налоговый комитет Таджикистана направил письмо в адрес президента страны, в котором обосновывает целесообразность блокировки мессенджеров и NGN. В этом письме было сказано, что львиная доля международных переговоров осуществляется через мобильные операторы и интернет-мессенджеры Viber, IMO и Skype. Этот факт, по данным налоговиков, стал причиной снижения объема налоговых выплат и доходности бюджета. Это письмо поступило в президентскую администрацию 2 октября 2017 года, до сих пор официального ответа высокопоставленных чиновников на поступившее предложение не последовало. Но NGN уже отключили.
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Да ладно2 часа назад
А почему только NGN???
ВОТ ЧИГАП!!!-РАБОТАЕТ ВЕДЬ....
$heR@/\!Z○D@2 часа назад
Здрасте а почему именно Viber и Imo они запретили а после запрета нам чем пользоваться а это наша единстевнная соц сет было которое мы разговаривали с близкими и еще с друзьями общались есть ли тут какие нибудь причины для запрета Viber и Imo😒😡😡😡😡
Голос народа2 часа назад
Ну ничего, молодёжь, которая растет в РФ(учится в школах, ВУЗ-ах) потихоньку начинает понимать всю плачевность состояния, более того они понимают для каких истинных целей всё это делается, они уже не тупой скот которым можно управлять угрозами, они читают между строк. Ждите.
Гвоздец наступает в РТ3 часа назад
Запрет: покупать гвозди......................... ой, ржунемагу!!!
А почему болгарки и пруты арматуры в свободной продаже??? Нарезать пруток на кусочки нефик делать и полетят они не хуже другого крепежа. Интересно, кто это сидит и выдумывает от "большого ума" Джамщуд или Равшан? Всегда читаю АП и балдею от новостей про РТ.
Скоро в целях экономии в плов запретят зиру класть........Ахахаха!!! Люди, вы там серьёзно этим занимаетесь или АП прикалывается к НГ?
ANF Гвоздец наступает в РТ3 часа назад
А как запись в журнале может ПРЕДОТВРАТИТЬ теракт?
Gaga3 часа назад
Добавьте в список: Здравый смысл!
В этом году многие чиновники потеряли здравый смысл
интересно Gaga1 час назад
чтобы что-то потерять , надо это сначала иметь. Какая отеческая забота о гражданах! Даже когда и сколько кушать плов, решает начальство.
Шарифзода Кироншох4 часа назад
Традиционный плов во время проведения похорон
Подробнее: https://news.tj/ru/news/tajikistan/society/20171227/dhl-ngn-svyaz-i-utre... / Не надо преувеличивать или придумывать что то "новое" Т.е. такого не было в истории таджиков. А дальше правильно!
Фируза4 часа назад
Уважаемые "АП" Ваши материалы стали как желтая пресса. Пожалуйста, печатайте что-нибудь дельное.Уже читать уже не интересно. Не знаю, кто у Вас там сейчас является редактором. Но оценка 2.
tojik Фируза2 часа назад
Firuze: a chto delnogo vi predlagaete? I chto ili kto po vashemu predstavlayet Beluyu pressu v RT