Одно из старейших в мире спортивных изданий Boxing News опубликовало свою версию десятки сильнейших боксеров в первом тяжелом весе за всю историю.

Сильнейшим боксером признан участник Международного зала боксерской славы, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе (1988) американец Эвандер Холифилд. Второе место у чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по в по версии WBC (1980-1982, 1983-1985, 1986-1988, 1989-1990) Карлоса Де Леона из Коста-Рики. Третье — у кубинца Хуана Карлоса Гомеса, чемпиона мира по версии WBC (1998-2002). Василий Жиров расположился на 9-ой строчке.

Василий Жиров олимпийский чемпион (1996) и чемпион Азии (1995). На профессиональном уровне провел 42 боя (38 побед, 1 ничья, 3 поражения). Среди наград «Балхашского тигра» в профессиональном боксе звания чемпиона мира по версии IBF (1999-2003), континентального чемпиона Америки по версии WBС (1999), чемпиона Североамериканской боксерской организации по версии WBO (2003).

Следует отметить, что свой последний бой Василий Жиров провел 17 октября 2009 года против американца Джонатана Уильямса. Поединок закончился победой «Балхашского тигра» техническим нокаутом в 10-ом раунде.

Ранее еще один казахстанец Геннадий Головкин был признан лучшим боксером 2017 года по версии авторитетного интернет-портала boxingnews24.com.