Вице-премьер российского правительства Виталий Мутко ушел с поста председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Его сменит гендиректор оргкомитета Алексей Сорокин.

"Сорокин будет председателем оргкомитета "Россия-2018", я сосредоточусь на работе в правительстве. Сорокин будет выполнять функции и председателя оргкомитета, и нашего представителя в ФИФА. Работы еще много, но абсолютно уверен, что будет все подготовлено в срок и 30 мая передадим все документы в ФИФА", - цитирует Мутко Р-Спорт.

Медуза напоминает, что 25 декабря Виталий Мутко объявил, что на полгода приостанавливает работу на посту президента Российского футбольного союза (РФС). По словам Мутко, за это время он собирается обжаловать в спортивном арбитраже решение МОК о его пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх.

МОК принял санкции против Мутко по итогам расследования, которое показало, что в российском спорте систематически применяют допинг. Олимпийский комитет пришел к выводу, что ответственность за распространение запрещенных препаратов в спорте несет министерство спорта России (Мутко возглавлял его в 2012-2016 годах).

Российские чиновники неоднократно признавали нарушения антидопинговых правил, но отрицали существование государственной системы поддержки допинга.